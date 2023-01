Sound Isidro presenta los primeros nombres de su nueva edición

El festival Sound Isidro Vibra Mahou adelanta en 2023 sus fechas y tendrá lugar entre los meses de abril y mayo. Recientemente la organización ha desvelado los primeros 27 nombres de esta nueva edición, que podrá disfrutarse en la mayoría de las salas de conciertos de Madrid esta próxima primavera. Nombres que, como de costumbre, incluyen artistas y bandas tanto nacionales como internacionales, así como nuevos valores actuando junto a gente ya consagrada.

En esta primera tanda de confirmaciones encontramos nombres pertenecientes a la nueva generación de artistas urbanos: Juicy BAE, Pepe : Vizio, Samuel SLZR, Cráneo, Pedro LaDroga, John Pollo?n o C Marí, el ascendente proyecto musical de uno de Los Xavales.

Por lo que respecta a la música electrónica, estará representada por Mainline Magic Orchestra, Parkineos y Nerve Agent. El punk, el rock y el pop guitarrero también tendrá su sitio en el Sound Isidro 2023 con Camellos, Vera Fauna, Heather, Cometa, El Gavira, Show Me the Body, Enemic Interior actuando junto a Golpe de Gracia, Daft Kant y Sistema de Entretenimiento.

También habrá representantes de la recuperación de sonidos tradicionales con El Nido, la argentina GUADA y los argento-andaluces Cosmic Wacho. El nuevo pop llegará al Sound Isidro 2023 con Ghouljaboy, Barry B, Clutchill y Teo Planell.

Estas son las fechas de las diferentes actuaciones confirmadas hasta el momento, así como los enlaces de compra de entradas.

Viernes 14 de abril: Mainline Magic Orchestra @ Independance [entradas]

Viernes 14 de abril: El Nido @ Café La Palma [entradas]

Viernes 14 de abril: Enemic Interior + Golpe de Gracia @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Sábado 15 de abril: Sistema de Entretenimiento @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Viernes 21 de abril: Juicy BAE @ Shôko [entradas]

Viernes 21 de abril: Teo Planell @ Café La Palma [entradas]

Sábado 22 de abril: Daft Kant @ Trash Can [entradas]

Jueves 27 de abril: Clutchill @ Siroco [entradas]

Viernes 28 de abril: Show Me the Body @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Viernes 28 de abril: Samuel SLZR @ Independance [entradas]

Viernes 28 de abril: Ghouljaboy @ Clamores [entradas]

Viernes 28 de abril: Cosmic Wacho @ El Juglar [entradas]

Viernes 5 de mayo: Camellos @ La Paqui [entradas]

Viernes 5 de mayo: El Gavira @ Clamores [entradas]

Sábado 6 de mayo: Barry B @ Siroco [entradas]

Jueves 11 de mayo: Pepe : Vizio @ Independance [entradas]

Viernes 12 de mayo: Parkineos @ Shôko [entradas]

Viernes 12 de mayo: Cometa @ El Sótano [entradas]

Sábado 13 de mayo: C Marí @ Clamores [entradas]

Miércoles 17 de mayo: GUADA @ El Sol [entradas]

Jueves 18 de mayo: John Pollo?n @ Copérnico [entradas]

Jueves 18 de mayo: Vera Fauna @ El Sol [entradas]

Viernes 19 de mayo: Pedro LaDroga @ Independance [entradas]

Viernes 19 de mayo: Heather @ Maravillas Club [entradas]

Sábado 20 de mayo: Nerve Agent @ Independance [entradas]

Jueves 25 de mayo: Cráneo @ Shôko [entradas]

Más información sobre el Sound Isidro 2023 en sus redes sociales.

