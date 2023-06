Disfruta un concierto completo de Editors

Editors lanzaban en 2022 su último álbum hasta la fecha, que lleva por título EBM. Es el primer disco de la banda con la compañía de Benjamin John Power, más conocido como Blanck Mass (también en Fuck Buttons. Un músico que trabajó previamente con ellos en su sexto álbum Violence (2018).

Lo estuvieron presentando en nuestro país y pronto volverán al Weekend Beach Torre del Mar. Hace unos días actuaban en el Pinkpop 2023, festival de rock anual que se realiza en Landgraaf, Países Bajos que junto a Ruisrock y Glastonbury, es el festival a cielo abierto más antiguo del mundo.

Su concierto completo está disponible en Youtube. Estas fueron las canciones interpretadas:

Strange Intimacy

An End Has a Start

Heart Attack

Bones

The Racing Rats

Strawberry Lemonade

Karma Climb

Munich

Hallelujah (So Low)

Magazine

Ocean of Night

Picturesque

Killer

Papillon

Disfruta el concierto completo de Editors en Pinkpop