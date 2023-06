The Cat Empire presenta el tercer sencillo de su nuevo disco

Después de lanzar los dos primeros avances de su próximo álbum, titulados «Thunder Rumbles» y «Rock n’ Roll», la banda australiana The Cat Empire presenta su tercer sencillo anticipado, titulado «Money Coming My Way».

Esta canción forma parte de su esperado álbum Where The Angels Fall, el cual verá la luz el viernes 25 de agosto a través de Ditto. «Money Coming My Way» es un tema contagioso que se distingue por su poderoso gancho de trompetas y un ritmo vibrante que lo envuelve todo en un colorido frenesí.

Su líder y cantante, Félix Riebl, comenta sobre la misma: “Esta canción tiene una gran ironía y, en muchos sentidos, se remonta a algunas de las payasadas del primer álbum. ¿Quién puede permitirse el costo de la vida en estos días? ¡Todo es tan caro! Realmente, solo queríamos divertirnos un poco con esta idea. Después de eso, agregamos algunos detalles más locos, como por ejemplo involucrar al Heidelberg Wind Ensemble, que casualmente estaba ensayando en el espacio en el que grabamos el álbum, en una noche. Hay una parte en la que nuestro productor, Andy Baldwin, hace el papel de un oficial de policía de Nueva York quien, patrullando anunció en la radio de su coche un robo que ocurrió espontáneamente. Ese anuncio causó una risa estridente en el estudio a altas horas de la noche”.

Escucha ‘Money Coming My Way’ de The Cat Empire