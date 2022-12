Echo & The Bunnymen celebra el 25 aniversario de ‘Evergreen’ con una edición extendida

Cuando Echo & The Bunnymen colapsaron a fines de la década de 1980, perdimos a una gran banda. Hasta entonces, el suyo había sido un ascenso mágico: desde 1979 habían superado la escena punk de Liverpool, eclipsado a sus rivales del pop alternativo de mediados de los 80 y parecían listos para ingresar a las grandes ligas. Hasta 1984 publicaron los que se pueden considerar sus obras imprescindibles: Crocodiles (1980), Heaven Up Here (1981), Porcupine (1983), Ocean Rain (1984) o su trabajo homónimo de 1987.

La suerte estuvo echada en 1988 cuando Ian McCulloch renunció después de una gira por Japón. Debería haber marcado el final de la banda, pero los Bunnymen restantes decidieron perseverar y buscar un reemplazo. Una tragedia impensable ocurrió en 1989 cuando el baterista Pete de Freitas murió en un accidente de motocicleta. El resultado fue un disco olvidable llamado Reverberation.

Después de media década de desiertos años de proyectos paralelos y trabajos en solitario, en enero de 1997 Will Sergeant, Les Pattinson e Ian McCulloch decidieron volver a reunirse en un estudio de grabación por primera vez en diez años. Los Bunnymen renacidos ingresaron a los estudios Doghouse en Henley-on-Thames en Oxfordshire, como el destino lo quiso al mismo tiempo que Oasis. En un traspaso generacional fundamental, las dos leyendas se unieron en una»Nothing Lasts Forever» con los coros de un Liam Gallagher de 24 años.

Lanzado originalmente en 1997, Evergreen marcó un renacimiento glorioso para Echo & The Bunnymen que les mantiene unidos hasta nuestros días. Celebrando sus 25 años llega una versión ampliada con 33 pistas que incluye una amplia gama de caras B de estudio, sesiones de radio y versiones en vivo inéditas.

Este es su contenido:

CD1

01 Don’t Let It Get You Down

02 In My Time

03 I Want To Be There (When You Come)

04 Evergreen

05 I’ll Fly Tonight

06 Nothing Lasts Forever

07 Baseball Bill

08 Altamont

09 Just A Touch Away

10 Empire State Halo

11 Too Young To Kneel

12 Forgiven

13 Watchtower

14 Polly

15 Hurracaine

16 Colour Me In

17 Antelope

18 Jonny

CD2

01 I Want To Be There (When You Come) (Live At The Improv Theatre, 1999)

02 Rescue (Live At The Improv Theatre, 1999)

03 Lips Like Sugar (Live At The Improv Theatre, 1999)

04 Bedbugs And Ballyhoo (Live At The Improv Theatre, 1999)

05 Nothing Lasts Forever (Radio One Jo Whiley Session, 1997)

06 The Killing Moon (Radio One Jo Whiley Session, 1997)

07 Baseball Bill (Live At The Kilburn National, 1997)+

08 Just A Touch Away (Live At The Kilburn National, 1997)+

09 I’ll Fly Tonight (Live At The Kilburn National, 1997)+

10 Altamont (Live At The Kilburn National, 1997)+

11 Lips Like Sugar (Whyt Radio Acoustic Version, 1997)

12 I Want To Be There (When You Come) (Whyt Radio Acoustic Version, 1997)

13 The Killing Moon (Whyt Radio Acoustic Version, 1997)

14 Forgiven (GLR Robert Elms Acoustic Session, 1997)

15 Nothing Lasts Forever (Radio One Live Lounge Session, 1999)

