Nuevo sencillo de Joana Serrat

Joana Serrat continúa presentando algunas de las canciones que conformarán su nuevo álbum, Big Wave, cuya publicación está prevista para el 7 de junio. Hace unas semanas nos mostró el primer sencillo de adelanto, «The cord», del que te hablamos en Muzikalia. El segundo tema escogido como avance del nuevo álbum es «Are you still here?». Una canción muy emotiva, aunque con una melodía alegre, que la cantautora catalana escribió pensando en su abuela, recientemente fallecida.

Joana Serrat explica que «mi abuela había fallecido hacía poco. Recuerdo comenzar a tocar una melodía lenta con el piano. A veces, cuando empiezo a tocar una canción nueva, aunque no tenga ningún verso, me emociono con el fraseo. Es lo que pasó esta vez. Sabía que le estaba escribiendo a ella. Al cabo de unos días empecé a grabar la canción en mi estudio casero y le cambié el ritmo, acelerándola. Mi abuela era una mujer muy alegre y quería añadir un poco de su esencia en la composición. Sé que la letra puede parecer infantil pero sencillamente dejé que mi niña interior cantase, sin juzgarme por ello. Simplemente le pido que continúe a mi lado. Rosa era una mujer única y maravillosa con quién tenía una conexión muy especial. Nací el mismo día que ella, uno de los regalos más bonitos que me ha dado la vida.»

«Are You Still Here?», como el resto del nuevo álbum, se ha grabado en los estudios The Echo Lab (Texas). Allí Joana grabó también sus dos discos anteriores: Dripping Springs (2019) y Hardcore From The Heart (2021). En esta ocasión el productor y mezclador ha sido Matt Pence (Jason Isbell, John Grant). En «Are You Still Here?» colaboran el coproductor y guitarrista Joey McClellan (Midlake, Rufus Wainwright, John Grant), el batería McKenzie Smith (St Vincent, Sharon Van Etten), el flautista Jesse Chandler (Mercury Rev, Midlake, Beth Orton), el teclista Evan Jacobs (Israel Nash, Alejandro Escovedo) y el bajista Scott Lee (Nikki Lane, Josh T. Pearson).

La reserva de «Big Wave», el próximo nuevo álbum de Joana Serrat, ya está disponible en vinilo, CD y digital de alta definición a través del Bandcamp de Great Canyon Records.