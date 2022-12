Morrissey anuncia la grabación de su próximo disco, sin haber publicado el último

Morrissey continúa yendo por libre. Hace semanas confirmaba que en febrero tendría nuevo disco, Bonfire Of The Teenagers. Días después dijo que finalmente la fecha se aplazaba y que dependería de Capitol, su nuevo sello, decidir el momento de su edición.

Cuando parecía que todo quedaba parado regresaba a la actualidad con una de las canciones del álbum estrenada previamente en diversos shows en vivo y llamada «Rebels Without Applause». Un single de pop de guitarras con cierto deje a The Smiths que suponemos anticipa su lanzamiento.

Lo que sabemos del disco de momento es lo que declaró el pasado año: “Bonfire Of Teenagers ha sido terminado en Los Angeles. El peor año de mi vida concluye con el mejor disco de mi vida”.

Con su publicación aún en el limbo, hoy nos sorprende anunciando el título de su sucesor y los primeros detalles:

«Hay estudio reservado para enero y febrero de 2023 cuando Morrissey grabará su nuevo álbum Without music the world dies («Sin música el mundo muere»). Esta grabación será el quinto álbum de Morrissey producido Joe Chiccarelli, ganador de diez premios Grammy, y la banda continúa siendo Jesse Tobias, Gustavo Manzur, Alain Whyte, Juan Galeano y Brendan Buckley. Las 12 canciones fueron compuestas por Morrissey con Alain Whyte, Jesse Tobias y Gustavo Manzur. Aún no hay un sello discográfico para el proyecto, y se están investigando formas de lograr una distribución global.

Morrissey comentó:

«Las canciones, por supuesto, son magníficas, e incluso las implacables dificultades que hemos experimentado recientemente no son suficientes para matarnos».

El último álbum que lanzo Morrissey fue ‘I Am Not A Dog on a Chain’ en marzo de 2020, que se ubicó en el puesto número 1 tanto en Polonia como en Escocia, y en el puesto número 3 en Francia e Inglaterra».

Escucha ‘Rebels Without Applause’ de Morrissey