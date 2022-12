Death Cab for Cutie y The Postal Service se unirán en una gira en 2023

The Postal Service y Death Cab for Cutie han anunciado una gira conjunta que tendrá lugar el próximo otoño. Las fechas de 2023 celebrarán el 20 aniversario de sus respectivos discos de 2003: Give Up y Transatlanticism. El líder de ambas bandas, Ben Gibbard, realizará una doble función cada noche de la gira, que de momento solo tiene fechas en EEUU.

Según comenta Gibbard: “Sé con certeza que nunca volveré a tener un año como 2003. Salió el disco de The Postal Service, salió el Transatlanticism. Estos dos álbumes estarán en mi lápida, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Nunca he tenido un año más inspirado creativamente”.

Death Cab for Cutie han regresado en 2022 con su nuevo álbum Asphalt Meadows, un trabajo que contiene como decíamos «ingredientes reconocibles desde el inicio, las líneas maestras de su fórmula no han cambiado, pero hacía mucho que no los combinaban con semejante frescura y nivel de acierto. La distorsión pellizca aguerrida e incisiva, la voz de Gibbard traspasa la epidermis y las melodías consiguen cuajar. (…) Es fácil mirar por el retrovisor y adivinar su silueta esbelta y rejuvenecida ya sea palpitando al ritmo de su vertiente más emo y que parecía ya olvidada o redondeando brillantes singles de pop atemporal sin caer en lo edulcorado de sus últimos discos».

Estos serán los primeros conciertos de The Postal Service en una década.

Te dejamos con el tráiler de la gira

Estas son las primeras fechas de la gira de Death Cab for Cutie y The Postal Service

09-08 Portland, ME – Cross Insurance Arena

09-09 Kingston, RI – The Ryan Center

09-10 New Haven, CT – Westville Music Bowl

09-12 Boston, MA – MGM Music Hall

09-13 Boston, MA – MGM Music Hall

09-14 Washington, D.C. – Merriweather Post Pavilion

09-17 Detroit, MI – Meadow Brook Amphitheater

09-20 New York, NY – Madison Square Garden

09-21 Philadelphia, PA – The Mann Center

09-24 Minneapolis, MN – Armory

09-26 Denver, CO – Mission Ballroom

09-27 Denver, CO – Mission Ballroom

10-03 Phoenix, AZ – Arizona Financial Theatre

10-04 Las Vegas, NV – The Chelsea Ballroom at the Cosmopolitan of Las Vegas

10-07 Seattle, WA – Climate Pledge Arena

10-10 Berkeley, CA – Greek Theatre – UC Berkeley

10-13 Los Angeles, CA – Hollywood Bowl