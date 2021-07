Edu Errea – Just A Dream (No Aloha/Philatelia Records)

Plenamente esclarecedor lo que dice Edu Errea en el primer single de este disco: escribir canciones es a la vez agotador, gratificante y excitante. Todo eso. Saberlo bien, tenerlo aprendido es lo principal a la hora de afrontar la tarea de reunir un conjunto de canciones tal como el que el de Pamplona ha logrado juntar aquí, en este Just A Dream que supone su segundo esfuerzo discográfico -esta vez bajo el amparo combinado de Philatelia Records y otro sello novel pero ya destacable como es No Aloha– tras aquél Travelling que en 2018 autoeditó él mismo y dio a conocer a un cantautor con los suficientes redaños como para asumir con credibilidad la compleja tarea de traerse al norte de España los sonidos de Norteamérica.

Confieso a menudo encontrar un tanto incomprensible la afición de muchas bandas españolas por imitar el sonido que habitualmente se denomina como “americana”. Quiero decir imitarlo sin aportar nada. Como mero ejercicio de género. Y la verdad, no me suele despertar el interés. Cuando sí levanto la ceja es al encontrar un impulso creativo más allá de la vacía imitación. Ahí, cuando las canciones se juntan con la aportación personal, me suele dar igual el género que se esté cultivando. Eso es lo que me pasa con este disco.

Las canciones que Edu con mucho mimo ha ido acumulando a lo largo de tres años, pandemia mediante, nunca lo olvidemos, trazan una línea vital que se nota nada impostada. Hay un trozo de su existencia metido ahí. Un gusto muy acentuado por los sonidos de Wilco, Jayhawks, Tom Petty, Long Ryders, John Prine… sí, pero muchas más cosas también. Cosas que no se notan y que al final resultan en “lo suyo”. Un sonido propio, que sin mear demasiado fuera del tiesto de ese bendito sonido de raíz americana aporta melodía, guitarras resplandecientes y una visión personal de una serie cosas que en este álbum parecen encajar a la perfección.

No es en balde, además, la siempre afinada producción del legendario Paco Loco que sabe dar a cada cual lo que toca en su estudio-casa del Puerto de Santa María. Por eso el tímido comienzo del álbum con una guitarra acústica de repente, como por arte de magia, se ve catapultado hacia unos espacios abiertos tan grandes como el desierto de Arizona. Por eso los intensos cinco minutos de duración de “Next weekend”, de tempo reposado y efecto luminoso, resultan tan atrayentes. Una capacidad para la melodía indudable recibe el adecuado empaque, los coros celestiales necesarios, el efecto cósmico de los arreglos de guitarra y no hace falta más. Hemos caído rendidos. Hay que seguir escuchando, por tanto. ¿Seguirá así de bien la cosa?

Efectivamente. La que sigue es nada menos que “Writing songs”, de la que antes hablábamos. Single del disco y portador de un estribillo infinito, que habla con mucho acierto del arte de escribir canciones. Con estos dos temas ya nos ha conquistado, pero de repente llegan guitarras eléctricas afiladas, casi post-punk, para alumbrar “Feel allright” ¿Aún se puede superar lo logrado por las dos anteriores? Pues claro que sí, e incluso más allá. La épica melancólica de “Goodbye”, la perfección jangle pop de “On your chest” o la furiosa declaración de principios de “I like rock’n’roll but I don’t like you” redondean hasta casi la perfección un disco que acaba con la pastoral “Ojos perdidos”, canción preciosa que por otro lado, nos arroja nuestra única duda: ¿Qué pasaría si esto de usar el castellano en lugar de ser algo residual se situara en primer plano? Duda que a la par, enlaza con nuestra pequeña pega dentro del sincero disfrute: en ocasiones el acento inglés un poco forzado por parecer de Oklahoma desplegado a lo largo del disco resulta en lo único titubeante, o poco creíble, de un álbum sincero y brillante que conoce poca fisura. Pero en fin, no me hagan mucho caso. En resumidas cuentas todo son chorradas cuando lo que realmente importa, que son las canciones como catedrales, está. Y aquí no hay ninguna que no merezca tal calificativo. Bravo, Edu. Bravísimo.

Escucha Edu Errea – Just A Dream