El Combate del siglo

Ayer, en el WiZink Center, en la velada boxeístico-musical entre Dellafuente y Morad, he visto cosas que no creeríais.

He visto a dos chicas de apenas dieciocho años morrearse como si no hubiera mañana y descubriendo el amor a través del sexo.

He visto a jóvenes de pelo largo, que no saben lo que es Orión, pero sí que saben quién es Camarón.

He visto camisetas de Shaquille O´Neal y de Vince Carter lucidas por una chavalada que aún no había nacido cuando esos dos “mostros” se retiraron y que no tienen ni pajolera idea de qué coño son los Rayos-C.

He visto a 15.000 personas con bufandas tipo fútbol atravesar la puerta de Tannhäuser con la única ayuda de un móvil /cámara en la mano.

Pero sobre todo, he visto como la juventud siempre tiene la razón.

LA SUYA.

Cuando eres “teenager” es cuando más seguro estás de ti mismo, y si algo vi ayer noche en la sala que mejor suena de todo Madrid, es SEGURIDAD.

La seguridad del público más joven de la capital sabiendo que están en el lugar y en el momento indicado:

RED BULL SOUND CLASH.

La seguridad que tenían Michael Jordan (Bull) y Joe Strummer (Clash) a modo de bandera de una generación, que igual no sabe de cultura general, pero que nos dan mil vueltas a todos los viejunos en EMPATÍA (con sus brothers and sisters) y EMOCIÒN (con la música).

“Tres notas y una bandera, tan blanca como el corazón”, que dirían mis amados Dorian.

La seguridad en escena de Dellafuente y Morad que, cual Muhhamed Ali (Morad) y George Foreman (Dellafuente), ofrecieron al respetable un combate que a partir de ayer fue HISTÓRICO y que acabó en tablas.

La seguridad de que la Música Urbana, o como coño la quieran etiquetar, bebe del pasado para hacerse presente y adelanta el futuro.

Ayer vi a la generación que cambiará el mundo acudiendo a la raíces (el flamenco) y vistiéndolo de modernidad (el hip hop y la electrónica sin límites). Una generación que reventó el Wizink Center los días 12 y 13 de diciembre de 2023 con una asistencia total de 30.000 almas entre los dos días.

Ríete de U2 (como Joaquín Reyes).

La escritora y pensadora mexicana Irmgard Emmelheinz lo dice bien claro: “El mundo solo cambiará cuando los pueblos en los que aún habitan indígenas tomen las riendas y tengan el poder. En este sentido, Occidente, enterrado entre el turbocapitalismo más feroz y las pantallas móviles de nueva (de)generación, no tiene nada que aportar a la especie humana.”

Ayer es HOY.

Y HOY…

Es MAÑANA.

El futuro no es de los donnadies.

Es de la JUVENTUD.

Texto dedicado a los Red Bull del “Yesterday”: Sergi Noé, Eva Cortés y Víktor Flores. (gracias por esos momentos que ni la lluvia borrará)

Y a los del “All Tomorrow´s Parties: Enrique García-Agulló, Gara Argones, Francisco Suárez y Daniel Álvarez (gracias por los futuros, haya lluvia o haya sol)

Fotos Dellafuente y Morad: Red Bull