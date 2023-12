Die Krupps, Clan of Xymox y xPropaganda, entre las primeras confirmaciones del DarkMAD 2024

El festival de música oscura, industrial y electrónica DarkMAD ha dado a conocer los primeros nombres de su propuesta para la edición de 2024, que se celebrará los días 10 y 11 de mayo, en el Autocine Madrid RACE, lugar donde ya se celebró la edición pasada.

Entre los grupos ya confirmados, destaca la presencia de Die Krupps y de la formación también alemana xPropaganda, además de los neerlandeses Clan of Xymox o los estadounidenses Christian Death, todos ellos nombres clave en la evolución de la electrónica oscura y contundente, los primeros, y de los géneros asociados al rock gótico y a la onda siniestra, los segundos.

Además, también han sido adelantados como parte del cartel para 2024 Miranda Sex Garden, Auger, Brodmann 41, Girls Under Glass, Kaelan Mikla, No More, Ost+Front, Rue Oberkampf, Spammerheads, The Invincible Spirit y The March Violets.

Los abonos ya están a la venta en: https://darkmad.net/