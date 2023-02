The Tallest Man On Earth avanza su nuevo disco con ‘Every Little Heart’

The Tallest Man On Earth, proyecto de Kristian Matsson, ha lanzado una emocionante nueva canción llamada «Every Little Heart». El tema es un adelanto de su próximo álbum titulado Henry St. que saldrá a la venta el 14 de abril. Con este nuevo lanzamiento, Matsson demuestra un giro en su carrera musical, sorprendiendo a sus seguidores con su evolución sónica.

Su sexto álbum de estudio llega tras el disco de versiones Too Late For Edelweiss. Es un trabajo en el que por primera vez ha grabado con ambiente de banda. “Toda mi carrera he sido un DIY, principalmente alimentada por la sensación de que no sabía lo que estaba haciendo, así que simplemente hacía todo yo mismo”, ha dicho. Pero ahora, añorando la energía que solo se libera al crear junto con otros, Matsson ha invitado a sus amigos a venir a jugar. Lo ha producido Nick Sanborn (Sylvan Esso) e incluye contribuciones de Ryan Gustafson (The Dead Tongues) a la guitarra, lap steel y ukelele, TJ Maiani a la batería, CJ Camerieri (Bon Iver) a la trompeta y trompa, Phil Cook al piano y órgano, Rob Moose (Bon Iver, yMusic) en cuerdas y Adam Schatz en saxofón.

Escucha ‘Every Little Heart’ de The Tallest Man On Earth