Ganadores abonos individuales Visor Fest

Seguimos contando los días para la llegada de Visor Fest (entradas a la venta aquí) ), que se celebra los próximos 16 y 17 de septiembre el recinto de La Fica de Murcia. Un festival que acogerá los directos de grandes bandas de los 80 y los 90 en una programación sin solapamientos de la que ya conocemos los horarios.

Su cartel que arranca el viernes 16 de septiembre con cuatro grandes formaciones, los incombustibles The Waterboys de Mike Scott, la fiereza pre-grunge de Mudhoney, la oscura contundencia afterpunk de New Model Army y los increíbles universos de los Lagartija Nick de Antonio Arias. Junto a ellos, una leyenda de los platos, Fran Lenaers, junto a los Djs locales Pepe Lee DJ y Fantabulosa DJ se encargarán de amenizar con sus sesiones los espacios entre conciertos.

El sábado 17 Visor Fest completará su programación con una jornada más orientada al pop, que viene encabezada por James, que presentan un álbum deslumbrante e inspirado como All The Colours Of You (2021). También estarán los geniales escoceses Teenage Fanclub, el regreso de los míticos Lightning Seeds y una nueva ocasión de disfrutar de algunos himnos de Australian Blonde. El siempre infalible David Kano sacará partido a la noche y dará por concluida la fiesta, escoltado por Kutxu DJ y Alesa DJ, a los que podremos disfrutar durante los intermedios.

Sorteábamos dos abonos, estas son las ganadoras:

Rosario de Mingo

Beatriz Cursach

¡Enhorabuena!