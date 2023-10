El estallido creativo de Theremyn_4 en Art, Noise + Speed

Cuando hablamos de la vanguardia musical en Perú, no podemos pasar por alto a Theremyn_4 , un colectivo sonoro que ha sido el faro guía en la escena electrónica del país sudamericano durante más de dos décadas. Su trayectoria se asemeja a un viaje por las galaxias de la experimentación sonora, y su décimo álbum, Art, Noise + Speed, es el reciente capítulo en una historia de constante evolución y redefinición de límites musicales.

La evolución constante es la esencia misma de Theremyn_4, y este álbum lo demuestra de manera deslumbrante. La revisión de sus primeros álbumes, «Fluorescente verde en el patio» y «Mi vida en infrarrojo,» es un testimonio de su capacidad para abrazar el pasado mientras forjan un camino hacia el futuro. Además, los dos sencillos que anticiparon la llegada de este álbum son un adelanto de la tormenta creativa que se desata.

Colaboradores cósmicos y homenaje a un maestro

Art, Noise + Speed no solo es un viaje solitario de Theremyn_4, sino una colaboración celestial. Desde la voz inconfundible de Paul «Bee» Hampshire, rescatado de las profundidades de la historia musical por el sello Dais Records, hasta los genios sonoros Nicolás Miranda y Lu Falen, cuyo compromiso brilla en cada nota. Pero en el núcleo del álbum se encuentra un tributo póstumo al inolvidable Joni Chiappe, el maestro que dejó su huella en las epopeyas sonoras de «Notre-Dame PT.II» y «Nazca Slow Cowboy».

Las influencias que alimentan el fuego creativo de Theremyn_4 son tan variadas como el universo mismo. Desde los rastros del new wave y la música progresiva personificados por figuras como Peter Gabriel, Japan y Gang of Four, hasta la influencia de movimientos artísticos del siglo XX, como el futurismo italiano y el expresionismo alemán. En este álbum, la música se convierte en una sinfonía donde la pintura, la literatura, la arquitectura y el cine se unen en una danza ecléctica y poderosa.

José Gallo, el genio detrás de Art, Noise + Speed, desvela su proceso creativo, donde la música de las décadas de 1970 y 1980 se fusiona con la experiencia de tocar en vivo como una banda. Sus palabras abren una ventana a un vasto mar de inspiración que nutre cada acorde y cada ritmo de este álbum.

El álbum ya está disponible en las principales plataformas de streaming y en formato CD. Puedes escucharlo ya mismo aquí: