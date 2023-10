La gira europea de Helmet recaerá en nuestro país

La banda neoyorkina de metal alternativo siempre será recordada por algunos de sus grandes hits de los noventa, como fueron: “Unsung” y “In the Meantime”, aunque no hay que desdeñar el resto de su discografía. De hecho, su último álbum de estudio Dead to the World (Sonic Tours 2016) cumplió las expectativas de los fans más exigentes y hubo quien no se cortó en afirmar que es uno de los mejores trabajos de la formación.

Ahora Helmet regresarán con un nuevo disco que llevará por titulo “LEFT”, del que han adelantado un estupendo single y que se lanzará a finales de este año, casi coincidiendo con su gira mundial. Liderados por el cantante y guitarrista Page Hamilton, fueron (y son) fuente de inspiración para multitud de bandas, al ser poseedores de un sonido nuevo y cautivador dentro de las guitarras pesadas del metal y del hardcore.

Las fechas para España en esta gira en la que Eclipse Group y Noise On Tour han unido sus fuerzas, solo tiene estas dos fechas.

30 noviembre. Sala Nazca. Madrid

01 diciembre. Psylocibenea. Ondarribia.

Entradas aquí.