El festival Ke Kaña celebró su 10º aniversario los pasados 17 y 18 de noviembre. Dos días en los que el Espacio TYCE de Guadalajara se llenó diversas propuestas en las que la Asociación Cultural Super 8 con la colaboración de la Fundación Ibercaja, la Asociación Vasija, el Colectivo Sounds From The Deep y el Cineclub Alcarreño, busca no solo celebrar la música en directo sino también enriquecer la cultura local con diversas expresiones artísticas y experiencias.

Todo arrancó a una semana antes del festival (el 11 de noviembre) con una nueva actividad gratuita llamada «Ke Kañijos», dirigida a los más pequeños y que tuvo una recogida benéfica de juguetes y material escolar para la Asociación Vasija. Una iniciativa para atraer a nuevas audiencias, que tuvo lugar en el Centro Ibercaja con la participación de Capitán Corchea.

El 13, el Cineclub Alcarreño proyectó el documental La importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse Eric, que narra las vivencias de Eric Jiménez, batería de Lagartija Nick y Los Planetas, un film dirigido por César Martínez Herrada, que ya ha pasado por los festivales de Málaga, Dock of the Bay (premio del público) de San Sebastián, Alcances de Cádiz, Granada, In Edit., Sonorama o Festival Gigante.

Precisamente Lagartija Nick ha sido uno de los protagonistas de los conciertos del Espacio TYCE dando un sólido concierto con el que expandían la presentación de El Perro Andaluz con una amplia selección de algunos de los hitos de su trayectoria.

Junto a ellos, bandas tan sugerentes y poco acomodadas como Pinpilinpussies, dúo eusko-catalán formado por Ane Barcena y Raquel Pagès, los catalanes Anabel Lee que acaban de lanzar su interesante segundo disco, Ganamos perdiendo o la propuesta urbana de Barry B.

También actuaron los gallegos Grande Amore, presentando las canciones de II, ese artefacto de post-punk electrónico que no deja de sumar seguidores. Y otros proyectos que alternaron los distintos espacios del festival, como Sistema de Entretenimiento, Alice’s Cream, Mechudo, Superframe, Colectivo Shumareli, Itziar Gregorio, D. Trakintenso, la Santa Mari y Renkore.

La edición se completó con una exposición en la zona del KeKañaEsCultura, con obras eminentemente pop de los artistas DLoio, Carolina Rastrilla, Dani Martínez, Atalanta Arés, Photogronard y Laura Yubero que engalanaban las paredes de la sala principal.

Y con las jornadas Ke Kaña Talks: Charlas con promotores de festivales en la Discotaberna de Bardales el sábado, bajo el tema «Oye, ¿y si montamos un festival?» con la participación de Juan Cruz Pascual (Palencia Sonora) Javier Ajenjo (Sonorama Ribera), César Gallego (Alcalá Suena), y David Sánchez Condado (responsable de Ke Kaña y de la Asociación Cultural Super 8).

Una apuesta que lleva 10 años aportando su granito de arena a los eventos culturales de nuestro país, a la que auguramos futuros éxitos en vista de su inquietud por seguir creciendo con tan buen criterio.

Mas información sobre el Festival Ke Kaña, en su web.