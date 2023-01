El FIB suma a Zara Larsson, 2manydjs, La M.O.D.A., Rojuu y más

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) lanza su tercera ronda de confirmaciones para la que será su próxima edición, que tendrá lugar del 13 al 16 de julio de 2023 en el recinto de festivales de Benicàssim.

Entre los artistas confirmados se encuentran Zara Larsson, 2manydjs, La M.O.D.A., Rojuu, Mimi Webb, Benson Boone, Twin Atlantic, Jamie Webster, Navos y Ley DJ. Con estas nuevas confirmaciones, el cartel del FIB continúa apostando por una amplia variedad de géneros musicales, desde pop, rock, electrónica e indie.

Estas bandas se suman a las previamente anunciadas: Franz Ferdinand, Bastille, Vetusta Morla, Crystal Fighters, Kaiser Chiefs, Clean Bandit, Iván Ferreiro, Amaia, La Casa Azul, Sinodie, Ginebras, Shinova, Sports Team, The Sherlocks, Only the Poets, La La Love You, Elyella, Rufus T. Firefly, Ciudad Jara y Ladilla Rusa, entre otros.

Además de estas confirmaciones, el FIB ha abierto un concurso de bandas y DJ que dará a tres artistas y tres disc-jockey la oportunidad de actuar en el festival.

Entradas para el FIB 2023

Abonos de 4 días

Los abonos están a la venta al precio de 47,99 euros. Puedes comprarlos en su página web.

El Abono General te permite acceder al recinto de conciertos durante los cuatro días de Festival Internacional de Benicàssim los días del 13 al 16 de julio de 2023.