El MUD (Festival Músiques Disperses) presenta su programación para 2022

Hace unos días se presentó la decimoquinta edición del MUD (también conocido como Músiques Disperses), festival de neo-folk que tendrá lugar del 17 al 19 de marzo en Lleida. Como novedad, este año el MUD se abre a otros escenarios emblemáticos de la ciudad más allá del clásico Café del Teatre, incorporando espacios como La Panera, la Iglesia de San Martín o el Depósito del Pla de l’Aigua. Más allá de estos espacios singulares, el concierto inaugural del jueves, con la presentación de un show muy especial de Tarta Relena, tendrá lugar al Teatro de l’Escorxador, y también se sumará la tienda-cervecería Grans Records, el sábado a mediodía, con la actuación de Death is Not The End.

Hay que destacar también la paridad de género en la programación, con 50% de artistas femeninas, y la apuesta por el talento leridano (Dofí Malalt, Clara Viñals, Xavier Baró). Kit Sebastian y Death is Not The End debutarán en nuestro país con su concierto al MUD. Además, de forma excepcional, la leridana Clara Viñals ofrecerá un concierto inédito hasta ahora junto con el legendario Juli Bustamante. Otra ocasión especial estará protagonizada por Ferran Palau, que presentará de forma exclusiva en Lleida su último disco Joia que hasta ahora solo ha sonado en el Palau de la Música y que será una de las poquísimas oportunidades de verlo en directo, puesto que no tiene intención de presentarlo más.

PROGRAMACIÓN MUD’22

JUEVES 17 DE MARZO

21 h. Concierto inaugural con TARTA RELENA – Teatre de l’Escorxador

Precio: 15 € (gastos de gestión incluidos)

22 h DOFÍ MALALT (con banda) – Cafè del Teatre

Precio: 10 € (gastos de gestión incluidos)

VIERNES 18 DE MARZO

19 h ARNAU OBIOLS – Església de Sant Martí

Entrada gratuita con reserva previa

20.30 h XAVIER BARÓ – La Panera

Entrada gratuita con reserva previa

22 h. VERDE PRATO + JULI BUSTAMANTE i CLARA VIÑALS – Cafè del Teatre

Precio: 15 € (gastos de gestión incluidos)

SÁBADO 19 DE MARZO

13 h DEATH IS NOT THE END (DJ) – Grans Records

Entrada libre

19 h JON COLLIN + JOANNE ROBERTSON – Església de Sant Martí

Entrada gratuita con reserva previa

20.30 h UBALDO – Dipòsit del pla de l’aigua

Entrada gratuita con reserva previa

22 h. FERRAN PALAU presenta JOIA + KIT SEBASTIAN – Cafè del Teatre

Precio: 15 € (gastos de gestión incluidos)

Entradas a la venta y más información sobre esta nueva edición del MUD en la página web oficial del festival.

