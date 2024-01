Los Planetas interpretarán ‘Super 8’ en Tomavistas

Hace unos días saltó la noticia y ya conocemos la primera de las fechas, que será en Tomavistas. Los Planetas harán gira de celebración del 30 aniversario de Super 8, su disco de debut. Tendremos la ocasión de volver a disfrutar de un trabajo que marcó un antes y un después en la historia del grupo y de la música nacional. Una obra lanzada en junio de 1994 y plataforma de lanzamiento de Los Planetas, formación liderada por el cantante y guitarrista J, la guitarra de Florent y bajo de May -aquella bajista que por vergüenza tocaba siempre de espaldas al público- y el batería Paco Rodríguez. Todas las canciones fueron compuestas por J y Florent, a excepción de «De Viaje» en la que participaron todos. De la producción se encargaría Fino Oyonarte (Los Enemigos, Clovis).

Un disco para amantes de las guitarras ruidosas y esas letras de desamor que con el tiempo se terminaron por convertir en una característica seña de identidad. Algo recurrente a lo largo de su ya larga carrera. Y ya no solo eso, ya que hablamos de una obra que marcó a una generación y fue impulso determinante con los primeros tiempos del indie nacional.

La primera parada anunciada de esta gira será la de Tomavistas, el festival que celebrará su octava edición durante los días 24 y 25 de mayo en la Caja Mágica de Madrid. La banda granadina se une a los artistas previamente anunciados The Blaze, Belle and Sebastian, The Jesus and Mary Chain, Dinosaur Jr, Standstill, Alizzz, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, La Luz, Hurray for the Riff Raff, Baiuca, Dry Cleaning y Bodega.

