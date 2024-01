Entrevistamos a Mujeres por ‘Desde Flores y Entrañas’

Cada vez parece más claro que el combo catalán Mujeres funciona más próximo al pleno rendimiento en condiciones adversas, en las cuales muchos otros arrojarían la toalla. Tirando de un momento creativo indudablemente inspirado, y aprovechando ese regalo inesperado en forma de tiempo extra que derivó de la baja coyuntural de uno de sus miembros por problemas físicos, han sido capaces de esculpir con mimo y precisión las melodías efervescentes más rotundas de su carrera, dando lugar a un disco doble que pasa en un suspiro y que deja una sensación de plenitud creativa incontestable. Hace tiempo que han dejado de ser ese grupo simpático y socarrón que incitaba al pogo en sus directos al ritmo de pildorazos de garaje-pop, para convertirse en una banda con amplitud de miras, que tira de clásicos y de secretos escondidos en cualquier garaje del mundo, para configurar hits imperecederos con letras que pellizcan las neuronas, invitando a bucear en ellas para acabar encontrando la complicidad del oyente. Hablamos con su emblemático bajista, Pol Rodellar, sobre las innumerables virtudes de uno de los discos grandes del año que nos ha dejado, Desde Flores y Entrañas (Sonido Muchacho, 2023), de su interesante faceta como artista gráfico con Confecciones Rodellar, y de cómo están viviendo un presente tan radiante. Y es que Mujeres se han convertido por derecho propio en una factoría bastante regular y fiable de sorpresas y buenas noticias. Su frenética gira hace parada en Málaga y Córdoba hoy y mañana respectivamente, dentro de un celebrado reencuentro con uno de sus puntos fuertes: el circuito de salas, ahí donde el contacto con la gente supura sudor y pasión a niveles astronómicos.

«Intentamos alcanzar el equilibrio entre lograr la emoción desfasada, y conseguirlo en el momento oportuno»

Sacasteis como primer single, “Horizontal En Llamas”, última canción del disco y en plan dreampop escapista, algo muy inusual. ¿Qué criterio seguís para elegir los singles?

Normalmente elegimos los singles y luego vemos que coinciden bastante con los que propone el sello. Teníamos muy claro que “Si Piensas En Mí”, “Diciendo Que Me Quieres”, serían singles, o “No Puedo Más”. A todos nos había gustado “Horizontal En Llamas” porque no tiene batería, los acordes los hace el bajo, y queríamos lanzarla como single pero no sabíamos cuándo. Arnau y yo decíamos: “Empecemos con un tema que sea en plan Mujeres , y luego sacamos esta cosita” para la peña, pero luego pensamos que veníamos de un parón largo por un tema de salud de uno de los miembros de la banda, razón por la cual también tuvimos que retrasar el lanzamiento del disco, y la idea era volver de manera que sorprendiera, y aunque el disco no supone en realidad un gran cambio con respecto a los anteriores, sí que tiene cosas diferentes. Así que empezamos con esto, que se sale un poco de la norma, y así veis los caminos por los que hemos tirado en este disco, y también para sorprender un poco. Somos un grupo que escuchamos bastante al sello, después de todo, ellos saben de esto, ellos sacan discos, nosotros hacemos canciones, y nos fiamos bastante de ellos. No somos una banda déspota en ese sentido. Lo propuso Sonido Muchacho como postulado para constatar que aquí la gente iba a ver otra cosa.

Ibais a grabar en el Puerto de Santa María con Paco Loco, y de repente, antes de tocar en el CanelaParty, que yo estaba allí, tuvisteis que cancelar el concierto y el plan de grabación por un latigazo en la espalda de Yago. ¿cómo encajasteis aquello y cómo afectó al futuro del disco?

En el momento fue muy duro. El grupo tiene ya dieciséis años y hemos vivido varios desencantos. Ya hace tiempo nos pararon en una frontera de camino a USA y el sueño de hacer algo allí en inglés se fue a la mierda. De camino a una edición del South By Southwest nos deportaron, así que dijimos “a la mierda, vamos a cantar en castellano y centrarnos aquí”. Además pasamos de cuarteto a trío con la marcha de un guitarrista. Ha habido proyectos de gira que han coincidido con fallecimientos, así que hemos aprendido a convivir con las pesadillas. También es importante señalar que no todo sucedió en el CanelaParty, ya sabíamos que Yago iba mal y que algo podía pasar. Fue una putada, pero lo bueno de todo esto, al tener cuatro meses más y cambiar de estudio, tuvimos más tiempo para desarrollar las canciones. Esto nos permitió hacer un disco distinto, incluyendo canciones que no hubieran entrado en la primera versión que teníamos en mente. Así pudimos probar cosas distintas. La primera idea era sacar un disco sencillo con diez o doce canciones y sacar los singles con sus respectivas caras-b. Una, dos o tres caras-b y en ellas meter algo distinto, rollo una demo o algo así. De este modo tuvimos más tiempo para trabajar estas canciones y mandamos todo al sello, al cual le gustó todo el material y nos dijeron que incluyérmos el material al completo, porque molaba mucho. Al final todo esto, aun siendo una putada, hizo que nos saliera un disco, pudiendo trabajar mucho más los arreglos de los temas.

Ya que ha salido el tema, como asistente al CanelaParty, ¿cómo os sentisteis cuando después de lo que os sucedió en 2022, ahora van y tienen que cortar por el viento en pleno concierto vuestro y cuando la gente estaba a tope con vosotros?

Tuvimos la suerte de al menos haber tocado media hora. Antes de subir, el cielo estaba rarísimo. El road-manager nos dijo que si nos decían que saliéramos del escenario, lo hiciéramos rápido, soltando los instrumentos y corriendo. Además, llevábamos esos disfraces tan pesados, que la gente se pensaba que eran por Mindcraft pero nacen de una estatua que hay en la A-2 por la que pasamos mucho. Nos gusta mucho ese bicho, hemos hecho camisetas de él y todo. Al ser la superfice un cubo, pesaba mucho, y con el viento, hacía como si fuera una vela. Arnau se cayó en un momento dado, y con él, un amplificador. Yo estaba tocando y no las tenía todas conmigo. Pensaba: “que paren esto ya”. Veía las cadenas que sujetaban los altavoces zarandeándose. Creo que hicieron muy bien, sobre todo viendo lo que pasó en otros festivales el anterior año. Se cortó en el momento que el confeti tenía que salir, pero si lo llegan a lanzar, no salimos de allí. Nos moló mucho el ambiente del parking a la salida, con la peña poniendo las canciones en el coche. Fue especial, había mucha energía.

Ya con el disco anterior, justo ibais a lanzarlo y se desata la pandemia y el confinamiento, ¿pensasteis que estabais gafados? Personalmente, fue uno de los discos que más escuché por entonces. Era mi momento de, copita de vino en mano, acordarme de lo realmente importante: poder estar vivo y escuchar buena música.

Antes, cuando te enumeraba los fracasos, olvidé mencionar este. Sí había esta sensación de sentirnos a punto de hacer algo y justo se jode, a nivel de poder vivir del grupo y compatibilizar mejor nuestras vidas laborales con él. Con el ‘Siento Muerte’ estábamos en ese punto, al menos de poder pasarnos a media jornada quizás. Esto nos deprimió más en cuanto a que nos cortó más en el sentido de que paró un lanzamiento, una promo y una gira. Al final, se superó, y conseguimos sacarlo adelante.El disco pareció que estaba en la vena de lo que estaba pensando por esa alusión a la muerte, pero en realidad, estaba más en la línea de lo que dices, poder disfrutarlo con tu copita de vino.

¿Es “Diciendo que me quieres” vuestra canción de amor definitiva?

Siempre nos gusta meter en todos los discos alguna balada, algo más suave. En este disco hay más. Esta canción tiene algunas notas típicas de Phil Spector. Esos cambios de nota que te llegan al corazón. Nos costó un poco imaginar cómo la vamos a llevar al directo, porque está grabada con distintos bajos, piano… y queríamos bajarla mucho, y al final la hemos igualado con el resto del set. La letra está sujeta a muchas interpretaciones, ya que puede ser de amor, de desamor, de un amor imposible que al final parece que puede salir, o de un despecho. Cuando la estábamos ensayando, Yago apostaba mucho por ésta. Tiene algo, quizás por el gancho de la letra. La canción surgió ya con esa letra, desde la demo, estaba presente lo de “diciendo que me quieres”. Esta canción me gusta mucho, no sé si es nuestra canción de amor definitiva, porque a mí personalmete, me gusta más “Horizontal En Llamas”, con esa tristeza tan especial. Me gustan las canciones tristes.

Se os nota muy cómodos en los medios tiempos, lo cual otorga al disco mucha riqueza en su estructura y lo hace más dinámico. Se respira espacio y tranquilidad en muchos rincones del álbum, ¿influye haber tenido más tiempo o es que simplemente estáis afrontando la tan temida madurez?

Ha ido surgiendo, aunque la gran mayoría ya estaba en esa primera aproximación al disco. Los arreglos sí que se han ido trabajando con calma, con influencias de los 60’s y 70’s presentes, buscando la canción de pop redonda, combinando los mismos acordes en canciones distintas. Esto siempre ha estado presente en nuestro sonido. Las piezas más lentas que hubieran ido a las caras-b, las hicimos con ese tiempo extra que tuvimos, y en el mismo estudio, para hacerlas sonar distinto, pusimos otra configuración de micros, grabamos en una cinta Tascam de cassette, tratamos las baterías…

«De camino a una edición del South By Southwest nos deportaron, así que dijimos “a la mierda, vamos a cantar en castellano y centrarnos aquí”

Cohabita la energía desbordada con la ensoñación en estos Mujeres de hoy en día. En las letras, sacáis montones de sentimientos de manera casi épica, contagiosa, haciendo que el oyente se rebele incluso ante el dolor.

Con el paso al castellano, las letras se han vuelto aún más importantes para nosotros, pero somos un grupo que primero trabaja las melodías y al final añadimos las letras. Con un Google Drive, vamos añadiendo en modo cutre desde palabras a títulos de canciones o del propio disco. Antes de ello, decidimos de qué vamos a hablar en esta caso. Nos pusimos de acuerdo de cómo en la vida vas encajando golpes o decepciones, o no encuentras tu sitio en este mundo cambiante que ya nunca será el tuyo. No tanto sobre intentar superarlos sino en la línea de hacerlos parte de uno. En plan, “yo soy esto y estas heridas forman parte de mí”. También coger este sufrimiento y no tener miedo de expresarlo. A partir de ahí, empezamos a apuntar estas ideas, teniendo en mente la tendencia a exagerarlas y darles un punto de ironía, y ver cómo las íbamos a encajar en directo. Conseguir esa frase en el momento exacto para que la gente alce el puño y se vanga para delante. Intentamos alcanzar el equilibrio entre lograr la emoción desfasada, y conseguirlo en el momento oportuno. De esta manera, coleccionamos estas frases y luego Yago, con la cadencia de la voz, las va encajando en la canción. Después las vamos cambiando o moldeando. Cada vez le damos más importancia a que a la gente le pueda llegar lo que contemos y lo haga en el momento clave del tema.

Vuestras portadas ya son un sello de garantía que os identifica a la primera. Pol además, se encargó con sus Confecciones Rodellar del diseño en el Canela 2023. Hablemos de esa vertiente de vuestros talentos. ¿Qué querías plasmar en esta ocasión? ¿Cómo y cuándo surgió?

Es todo muy intuitivo, algo que sucede también con las letras. Al llevar tanto tiempo juntos, se van retroalimentando. Creamos un universo y todo va encajando, o con el tiempo ves que tienen sentido las cosas que vamos pensando y haciendo. Con la imagen me pasa algo así. Yo no soy diseñador profesional ni nada de eso, sino que improviso todo mucho. Hicimos como doce portadas distintas. Lo principal era que se viera que manteníamos ese espíritu amateur, rollo “do it yourself”, con esos collages, y que no se viera muy profesional, sino que se vieran los recortes. Sí que me dijeron, vamos a darle algo más de color esta vez. A mí me encantan las portadas de Comet Gain y grupos así. Así que metimos recortes y fuimos trabajándola. Viéndola ahora, me estoy dando cuenta del sentido que pueda tener, porque tiene como varias ventanas que se van cerrando. Incluso los cuadrados y manchas que hay hacia delante, te dan esta sensación como de penetrar en algún sitio y salir de él. Esa idea de las entrañas está ahí. Fue algo inconsciente y ahora me doy cuenta de que puede ir por ahí. Es algo muy simple, muchos cuadros concéntricos te transmiten la sensación de túnel. Probamos muchas imágenes en el medio, del tipo figurativas, pero no nos acababa de cuadrar ver algo concreto. Al final decidimos tirar de algo más abstracto en la portada. De manchas y ruido que es lo que nos gusta y que encaja con la idea de las entrañas de algo.

En Mujeres cuidáis mucho el contacto con los fans, firmando discos, con show íntimos, con el tema del Club de los Sentimientos… ¿cómo de importante es que os sientan próximos para vosotros?

Siempre nos ha gustado sentirnos cerca del público, ya sea en vivo charlando de tú a tú de manera relajada, o por otros medios, haciendo música que reuna a la gente, haciendo pogos… También nos comunicamos mucho en redes, y al acabar los conciertos bajamos a hablar con la gente, incluso vendemos nosotros el merchandising. Nos gusta que se rompan barreras que puede haber en ciertos estractos del rock o del indie. Por otro lado, nos gusta recuperar ese aspecto retro de la música, como el concepto de club de fans. Como cuando te venían en los discos las direcciones de P.O. BOX y les podías mandar una carta a tus grupos favoritos. Asi que hicimos algo así para permitirnos una comunicación directa con el fan. Empezamos con “el buzón de los sentimientos” y funcionó muy bien. Además quisimos hacer fiestas y pinchadas pero no terminó de fraguar e hicimos algo para que la gente pudiera elegir el menú de canciones y tuviera después micro abierto para preguntarnos o charlar. La respuesta ha sido increíble.

‘Desde Flores y Entrañas’ es un título que invita a pensar que os habéis podido desnudar un poco emocionalmente en las letras. ¿Cuál sería para ti la canción que mejor refleja ese sentimiento de todo el conjunto?

Sí que hay una idea de sacar todo lo acumulado, en este sentido. Hay una canción que se llama “La Emoción Y Los Sentidos” que es muy explícita en esta línea, pero la que va más por ahí es “Horizontal En Llamas”. Podría ser un combo de ambas.

Hablemos de la grabación del disco. ¿En qué se ha diferenciado comparada con otras?

El gran cambio ha sido poder tener tiempo y el haber aprendido a trabajarlas, darles vueltas, probar cosas. Tenemos el tono claro de la típica canción de Mujeres, pero hemos aprendido a hacer otro tipo de cosas. “Diciendo Que Me Quieres” es un ejemplo de ello.

Aunque parecéis unos cachondos, en vuestras letras se respira profundidad y mucho sentimiento importante.

Nos gustan las contradicciones en las letras. El tema de la tristeza en los textos nace de esa exageración y exaltación del amor inherente al rock, que hemos tomado como referencia y la hemos llevado a nuestros tiempos. Nos sentimos más cómodos de algún modo escribiendo sobre tristeza y sufrimiento que sobre alegría y jolgorio. Nos gusta esa dicotomía. Queremos crear un espacio en los conciertos o en el disco, en el que transofrman ese sentimiento en un momento de celebración.

He leído que Guided By Voices estaban en vuestra cabeza cuando grababais este material. ¿Cuál fue la banda sonora de este momento compositivo?

Partiendo de que no nos parecemos en nada en lo musical, sí que para este disco hemos incoporado algo característico en ellos: temas que parecen inacabados, con ese sonido lo-fi. También tenemos en común que empezaron a petarla, a su manera, cerca de los cuarenta, que es lo que nos está pasando. También escuchamos mucho a una banda llamada Lewsberg, que tienen un punto Velvet Underground que nos gusta mucho. Te los recomiendo si no los conoces. La intro de “Cuando Lágrimas Arden” la pillamos de ese rollo. También estará siempre presente Jay Reatard, con canciones cañeras con sonido de guitarra acústica como base, así como las bandas del sonido Phil Spector de los sesenta.

«El tema de la tristeza en los textos nace de esa exageración y exaltación del amor inherente al rock, que hemos tomado como referencia y la hemos llevado a nuestros tiempos»

¿Cómo se ordenan diecisiete canciones sin morir en el intento?

Complicado. Extrañamente llegamos a un esqueleto de la cosa, bastante rápido, y después ya fue mover cuatro o cinco cosas, lo cuál si costó. Intentamos combinar subidas y bajas. Los finales de cara son más suaves.

¿A dónde puede llevar este doble salto mortal a Mujeres?

Hemos aprendido a grabar mejor y esto nos permitirá hacer mejores canciones. También esperamos que la situación nos permita centrarnos más en la banda y trabajar menos. Siempre nos ha ido bien, y nunca hemos sido ambiciosos en plan tocar en el Wizink. Hace poco nos compramos una furgo y eso para nosotros ya parecía lo más. Queremos tocar mucho este disco y que la gente lo disfrute.

¿Cómo vivís el éxito de bandas de aquí como Dorian o El Columpio Asesino en latinoamérica?

Hace poco giramos por allí y fue muy bien. No en plan Depresión Sonora o Cariño, que lo petan, pero sí que las salas se llenaron y nos dejó un gran sabor de boca. De todos modos, esas dos bandas que mencionas son mucho más tochas que nosotros. Vamos a lo nuestro y estamos contentos de a dónde estamos llegando. Por estilo, podría funcionar con el garaje que allí se practica, creo que encajamos bastante en esa onda rollo Saicos.

Escucha Mujeres – Desde flores y entrañas