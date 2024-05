Entrevistamos a The Church (Steve Kilbey)

No hace ni un año desde que Manuel Pinazo, director de este magazine, y el que suscribe, cumplimos el sueño de entrevistar a Steve Kilbey, líder de The Church, una de las bandas básicas para entender qué es eso del rock australiano y de una influencia clave en el uso de guitarras para combinarlas con melodías y dar forma a ese sonido que muchos denominan jangle pop.

Esta vez le toca a este redactor en solitario asumir la tarea de conversar con un hombre afamado precisamente por su verborrea. Seguramente de haber podido estar presentes ambos en el mismo lugar, la conversación habría dado para un libro entero, de esos tan chulos que publicamos a través de nuestra editorial, pero nos conformamos con que esta leyenda viva del rock alternativo se haya avenido a responder a un cuestionario que ahonda tanto en el nuevo disco que The Church ha puesto en circulación -titulado Eros Zeta And The Perfumed Guitars y que es continuación lógica del aclamado The Hypnogogue-, como en cuestiones como su muy nutrida carrera en solitario o su faceta literaria, algo que ayudará, sin duda, a los no pocos fans de España y latinoamérica, a conocer un poco mejor a este personaje tan encantador como fascinante.

«En mi humilde opinión, estamos muy subestimados»

Steve, no se ha cumplido todavía un año desde la última vez que hablamos, con motivo de la edición de The Hypnogogue y aquí estamos otra vez, para hablar de su sucesor, Eros Zeta And The Perfumed Guitars. Pero antes de eso ¿Qué ha pasado durante este año en el universo de The Church?

Bueno, The Church ha hecho algunas giras y un poco más de grabación, etc., solo las cosas habituales que hacen las bandas.

Eros Z And The Perfumed Guitars es saludado como un sucesor natural de The Hypnogogue, continuando con la historia distópica iniciada en éste y que trata de una estrella pop en horas bajas que en 2054 viaja a Corea para usar el hipnogogo y así recuperar la inspiración perdida ¿Hay algo autobiográfico en todo esto?

Sí, hay mucho material autobiográfico en esta historia. No tanto las cosas que suceden, sino que los personajes de la historia se basan un poco en personas de la vida real.

El disco, de hecho, se vendía ya en la mesa de merchandising en vuestros conciertos de la gira que habéis hecho para promocionar The Hypnogogue y algunas de sus canciones aparecían ya en versiones digitales de The Hypnogogue ¿Qué os ha llevado a publicar el álbum de un modo más oficial ahora?

Sí, los discos solían publicarse de manera muy diferente en los viejos tiempos, ¿no? Este disco ha tenido algunos lanzamientos diferentes, eso es muy cierto. Primero, una parte se añadió a The Hypnogogue para algo llamado digital deluxe que solo estaba disponible en servicios de streaming. Después, el CD estuvo disponible sólo en esa gira del año pasado. Y ahora está disponible para quien lo quiera en vinilo de doble color, etc. Supongo que es sólo la evolución de la forma en que se puede lanzar un disco en estos días. De hecho, hay muchas opciones.

Eros Zeta es, de nuevo, un doble lp que cuenta con 15 canciones, lo cual, unido a las 19 de The Hypnogogue hacen un total de nada menos que 34 canciones, todas ellas muy inspiradas, debo decir ¿Consideras que atravesáis uno de vuestros mejores momentos a nivel creativo? ¿Cuál crees que ha sido el motor o la chispa de todo este torrente de creatividad?

Sí, estoy teniendo una racha muy creativa en este momento, pero la verdad es que siempre he sido creativo. He hecho literalmente algo así como cien álbumes en los últimos 44 años y aún más música antes que nunca salió. Siempre estoy creando música o al menos estoy pensando en ello. Dicho esto, la alineación actual de The Church es un grupo de personas muy creativas y eso definitivamente ayuda a que todos estemos en la misma página.

Además del disco, habéis puesto en circulación en versión Kindle un libro tuyo que desarrolla toda esta historia distópica que contáis en los dos últimos álbumes ¿Qué puedes contarnos del libro?

Escribí una novela corta para todas las personas que quisieran sumergirse un poco más en este mundo de Eros Zeta. En realidad, es solo un poco de diversión, aunque hay moralejas y resultados y todo eso, pero principalmente es un poco de entretenimiento y trata sobre la naturaleza de la creatividad y hasta dónde llegamos para ser creativos. Si realmente existiera un hipnogogo, ¿lo usaría la gente a pesar de los peligros? Yo diría que sí, probablemente lo harían. Supongo que es sólo ciencia ficción porque está ambientada en el futuro. Me gusta la ciencia ficción pero también me gusta la fantasía. Y también me gustan los viejos cuentos de hadas.

De hecho, el libro se une a otros que has escrito, como tu autobiografía Something Quite Peculiar, o Earthed, Nineveh, And The Ephemeron ¿Te planteas ahondar en esa faceta? ¿Podría algún día superar tu faceta como escritor a tu faceta como músico?

Sí, me gusta escribir libros y artículos sobre música, pero creo que mi fuerte es ser músico más que escribir sobre ello. Me gusta aportar todo el conocimiento y la experiencia que tengo en el negocio de la música para aplicar a cualquier tipo de escritura que haga. ¡Hay una fertilización cruzada interesante con eso!

En relación a lo anterior, siempre has sido un tipo realmente prolífico. Son muchos tus proyectos paralelos a The Church. Acabas de publicar, de hecho, un disco titulado Premonition K, que has hecho junto a Martin Kennedy, alguien con quien llevas mucho tiempo colaborando y embarcado en este proyecto común ¿Qué nos cuentas de este nuevo álbum? ¿En qué se diferencia la música que haces con Martin de la que haces con The Church?

Martin Kennedy es un tipo con el que he grabado muchos discos, ¿tal vez 9 ó 10? Normalmente trabajamos con él escribiendo y grabando toda la música y luego yo llego al final y escribo las letras y las voces. Entonces esa es la principal diferencia entre él y yo trabajando y The Church. Con The Church yo contribuyo a la música mientras que con Martin no. ya lo tiene listo.

Tu primer disco en solitario, Unearthed, es de 1987. El año previo a que The Church publicara el legendario Starfish. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? ¿Qué te forzó por vez primera a hacer algo al margen de tu banda? ¿Fue una forma de parar para tomar impulso?

¿Unearthed? Sí, estaba escribiendo tantas canciones que simplemente no podía encajarlas todas dentro de The Church. Supongo que Unearthed fue el primer resultado de eso. Estaba escribiendo 5 canciones por semana y The Church solo hacía un disco cada dos años, ¡así que definitivamente algo tenía que ceder!

Otra cosa que haces en solitario es una serie de conciertos en que repasas el cancionero de la banda tú sólo en plan acústico. Hace poco creo que estuviste por Italia de gira haciendo esto ¿verdad? Al margen de que forma parte de tu trabajo, ¿Qué experiencia extraes de ese tipo de shows?

Los espectáculos acústicos me dan la oportunidad de deconstruir las canciones y también de contar algunas historias sobre aquellos viejos tiempos y las personas que pasaron por mi vida en aquel entonces. Es agradable volver a reducir las canciones a solo una voz y una guitarra y la gente se sorprende de cómo cambian las canciones en esas condiciones.

Volviendo a The Church, muchos creen que todavía hoy sois una banda infravalorada ¿Sientes que es así?

Sí, en mi humilde opinión, estamos muy subestimados.

Hay muchas bandas con una onda de guitarras psicodélicas y melodías ensoñadoras como las vuestras, pienso en Slowdive o Ride, que empezaron en los noventa y ahora, tras volver a la actividad, están siendo objeto de una gran reivindicación por parte de los jóvenes, tanto, que ahora tocan para audiencias muy superiores que las de sus años de juventud ¿Os pasa o crees que os podría pasar a The Church algo parecido? ¿Qué crees que tienen los sonidos psicodélicos, que siempre vuelven?

Creo que toda la música está constantemente yendo y viniendo de moda. A veces eso funciona a tu favor y otras veces en tu contra. Todo es un ciclo.

He visto un vídeo en Youtube en el que sales contando que The Church, con su sonido de guitarras jangle de principios de los ochenta, influenció a The Smiths ¿Podrías contarnos un poco esta historia?

Leí una entrevista con el batería de The Smiths (Mike Joyce) en la que dijo que los miembros de la banda menos Morrissey, se conocieron en un concierto de The Church en Sheffield en 1982. Eso es todo lo que hay.

En Eros Zeta sin duda predominan, igual que en The Hypnogogue, las canciones atmosféricas y oníricas, pero “Manifesto”, “Song 18” o “A strange past” (en su versión corta) creo que recuperan, al menos en parte, la vena más melódica y pop de The Church ¿Crees que algún día volveréis a hacer un disco centrado totalmente en canciones pop u os ha dejado de interesar ese tipo de sonido?

Siempre habrá música pop en la iglesia. Y siempre habrá un intento de trascender la música pop. Esas 2 cosas siempre coexistirán una al lado de la otra en la iglesia

«Toda la música está constantemente yendo y viniendo de moda. A veces eso funciona a tu favor y otras veces en tu contra»

La última vez que hablamos comentábamos lo bien ensamblada que está ahora la banda con Tim Powles y las nuevas incorporaciones de Jeffrey Cain y Ashley Naylor. Imagino que la cosa sigue funcionando igual de bien, o mejor, tras ir de gira a presentar estos discos ¿Estáis aprovechando este buen momento para componer música nueva?

Todas las personas en The Church están trabajando a toda máquina ahora. Estamos en una fase muy creativa. ¡Es un buen lugar para estar!

Por cierto, veo que las próximas fechas que tenéis previstas para junio y julio de este año están totalmente centradas en USA ¿Tenéis mucho público por allí? ¿Para cuándo otra visita a Europa? ¿Y España?

Sí, supongo que Estados Unidos siempre ha sido nuestro mercado más grande. Esperamos llegar a Europa y definitivamente a España en 2025.

Por último, a todas las personas que entrevisto les pido que hagan una pequeña selección de canciones/discos que piensen que han sido su banda sonora para llegar al momento preciso en que se encuentran ahora. Pero en tu caso, me gustaría hacer algo más especial y que selecciones algunas canciones/discos de The Church que tú pienses que, por lo que sea, no han sido todo lo apreciados por el público o la crítica como debían haber sido y merecen ser recuperados ¿Te apetece?

Hay muchos discos subestimados de The Church, aquí hay algunos al azar:

Untitled 23

Priest = Aura

Back With 2 Beasts

Beside Yourself

Escucha Eros Zeta And The Perfumed Guitars de The Church