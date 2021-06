Entrevistamos a Calavera, que han vuelto con ‘Espejismos’

Calavera, proyecto tras el que está Álex Ortega, regresan con el excelente Espejismos, del que en pocos días te hablaremos en Muzikalia. Un disco compuesto durante la pandemia en el que explora nuevos sonidos y sorprende con las canciones más certeras de su carrera. Uno de los álbumes que más darán que hablar este 2021. Hablamos con él para que nos cuente cómo fue su gestación.

“He tenido que lidiar con retrasos, restricciones, bloqueos creativos, momentos de tirar la toalla… pero al final conseguí hacer realidad el espejismo que llego a ser este álbum”

Cuatro años desde Exposición, ¿ha llevado más tiempo terminar estas canciones?

En realidad no. Pero cuando estuvimos girando con ‘Exposición’ no pensé en componer material nuevo. Quería terminar una cosa para ponerme con otra, o simplemente no surgió. Luego hubo varias bajas en el grupo hasta finalmente quedarme solo y eso también retrasó las cosas de manera natural.

Una vez se asentó todo y empecé a pensar en el álbum, los temas salieron relativamente rápido.

Hay un notable cambio de un tiempo a esta parte, Calavera ya no sois una banda como antaño.

Siempre he estado al frente del proyecto, pero ahora se podría decir que Calavera es Álex Ortega y viceversa. Mi implicación es plena y no puedo exigir a otros que hagan lo mismo con sus vidas, así que estoy solo, pero bien acompañado por mis músicos para los directos.

¿Cuál ha sido el proceso de creación de Espejismos, quién te ha ayudado?

Ignacio, mi compi de grupo por aquel entonces y Carasueño, el productor, fueron quienes estuvieron ahí al principio de la grabación, para los 3 adelantos que salieron en 2020. El resto del disco lo grabé principalmente en mi casa, con el apoyo de Juan Elías que además fue quien grabó las baterías y el propio Carasueño que terminó de mezclar las pistas para darle homogeneidad al sonido.

He tenido que lidiar con retrasos, restricciones, bloqueos creativos, momentos de tirar la toalla… pero al final conseguí hacer realidad el espejismo que llego a ser este álbum.

¿La pandemia ha influido en las letras?

Es posible, porque la mayoría se escribieron durante el confinamiento y los meses posteriores, pero para nada tratan sobre este tema y este momento. Son experiencias personales y sentimentales que he vivido estos últimos años y en las que puede verse reflejada cualquier persona en una circunstancia vital parecida.

El toque emotivo de Calavera permanece y esa magnífica producción, pero Espejismos suena diferente ¿Qué había en tu cabeza para buscar ese sonido?

En realidad me he dejado llevar por lo que me resultaba natural. Hay influencias de mucha de la música que he escuchado durante mi vida, pero ni yo mismo podría citar referencias o similitudes. Creo que esa personalidad propia es uno de los mayores valores del grupo.

Descubrimos a Calavera en tiempos de El Monte del Perdón ¿cómo ha cambiado tu manera de componer desde entonces?

Supongo que la forma sigue siendo la misma. Guitarra acústica principalmente. Sucesiones de acordes y ritmos que me gustan y melodías por encima. Luego improviso alguna frase, pienso en la temática y ya tiro del hilo. La diferencia es que antes aquí tenía que intervenir alguien más con sus instrumentos y en este caso he creado y grabado casi todo yo.

Como decías Javi Carasueño de Big City vuelve a repetir en la producción, ¿hombre de confianza?

Productor, amigo y casi padre musical. Este disco es una realidad gracias a su generosidad. Como no tenía dinero, me prestó algunas cosas y me dio las directrices para poder grabar algo digno en mi casa, de manera que la mezcla pudiera ser similar a lo que pudimos grabar en su estudio.

Nos conocemos bien y sabe cómo lidiar conmigo, que reconozco que en algunos casos no es fácil.

Sorprende el uso de sintetizadores en momentos como “Malas hierbas” ¿eres más de analógicos o digitales?

Como purista te diría que analógicos y vintage, como pobre te diré que emuladores digitales. Esto es como todo. Si tienes buen gusto puedes hacer cosas chulas con pocos medios. Y al revés, pueden salir sonidos muy horteras de cacharros increíbles.

¿Cómo surge vuestra colaboración con vuestros paisanos Amaral? La voz de Eva casa como un guante.

Sí, ¿verdad? Justamente lo hice por eso. Porque de primeras, cuando la compuse, me imaginaba su voz cantando. Envíe a Eva un avance de 3 canciones y le propuse la idea de “Ámbar”. Aún sin tener nada para escuchar me dijo que sí. Y con el tiempo le mandé el tema con la letra ya terminada y se materializó. Estoy súper agradecido. Tanto a Eva y a Juan, como a su equipo, por darle visibilidad a este disco.

¿Qué artistas te han influido últimamente?

Anduve muy loco con Big Thief o The Lemon Twigs. De aquí me ha molado “Un sendero Fluorescente” de Estrella Fugaz, “Magnolia” de Rufus T Firefly, “Energía Fosca” de El Petit de Cal Eril o lo que han hecho Sen Senra o Alizz.

Estas ocho canciones merecen tener su recorrido en directo, ¿cómo has planteado los conciertos?

Juan Elías a la batería, Violeta al bajo y sintes graves, y Urko a la guitarra eléctrica y teclados. Ellos son quienes me acompañan mientras toco la guitarra y canto estas canciones, que por cierto, ya hemos podido estrenar en varias ciudades y están gustando mucho.

La idea es sonar orgánicos y que podamos disfrutar (y hacer disfrutar) en el escenario.

Escucha ‘Espejismos’ de Calavera