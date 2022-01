Escucha ‘Break The Man’, otra canción de Tears For Fears

Tears For Fears están de vuelta tras casi dos décadas de ausencia. La banda de Roland Orzabal y Curt Smith estuvieron en la cresta de la ola durante la década de los 80 y parte de los 90 y son una clara influencia para multitud de nuevas formaciones que aparte de seguir su senda, les ha ido versionando y sampleando en los últimos tiempos.

The Tipping Point se publicará el 25 de febrero de 2022. Un álbum que llega 17 años después de su última entrega, Everybody Loves a Happy Ending (2004).

Ya hemos escuchado dos canciones nuevas, la sentida “The Tipping Point“ sobre los últimos días de la mujer de Orzabal y la acústica “No Small Thing“. El tercer adelanto que descubrimos es “Break The Man” que según comenta la banda: “Trata sobre una mujer fuerte y que rompe el patriarcado. Siento que muchos de los problemas que hemos tenido como país e incluso en todo el mundo hasta cierto punto provienen del dominio masculino. Es una canción sobre una mujer que es lo suficientemente fuerte como para ‘romper al hombre’. Para mí, eso sería una respuesta a muchos de los problemas del mundo: un mejor equilibrio entre hombres y mujeres”.

Escucha ‘Break The Man de Tears For Fears