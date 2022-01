Ilegales se unen a Loquillo en ‘Tantas veces me he jugado el corazón, que lo he perdido’

Ilegales celebrarán sus 40 años de historia en 2022 con la edición de La Lucha por la vida, un álbum con nuevas y “viejas canciones” que cuenta con colaboraciones de algunos de los músicos más importantes de la escena nacional actual como El Niño de Elche, Andrés Calamaro, Luz Casal, Iván Ferreiro, Guille y Juanma de Vetusta Morla, Carlangas (Novedades Carminha), Dani Martín, Josele Santiago, Evaristo Páramos (La Polla Records), Loquillo, Kutxi (Marea), Coque Malla, Kutxo (de los argentinos Auténticos Decadentes) y Enrique Bunbury, además de M Clan.

Ya habíamos escuchado la inédita “Divino Imbécil” junto a M. Clan y después su colaboración con Andrés Calamaro para la nueva versión de “Mi Copa y Yo”. Ahora llega un tercer adelanto, otro tema inédito: “Tantas veces me he jugado el corazón, que lo he perdido” con la compañía de Loquillo.

Jorge Ilegal ha compuesto un tema a imagen y semejanza de Loquillo, que ha ejecutado un tema muy “ilegal”; pero que al mismo tiempo recuerda temas como Barcelona ciudad, o Rocker. Porque Jorge ha pensado que en el álbum no podría dejar de reivindicar que él mismo es un rocker y, para ello, nada mejor que compartir micrófono con un abanderado del rock and roll como Loquillo.

La letra encaja como un guante en el imaginario de ambos artistas, y les representa al 100% con versos como “No pienso lo que digo, digo lo que pienso“, o “Mil veces prefiero ser bocazas que murmurador“.

Escucha ‘Tantas veces me he jugado el corazón, que lo he perdido’ de Ilegales con Loquillo