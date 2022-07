Escucha Castaway, el primer disco de Portman

Portman es el proyecto musical como solista de Ricardo Portmán, veterano músico que vivió la escena underground de los noventa. Ricardo también es conocido en los últimos años por ser el responsable de la web y podcast Ecos del Vinilo. En paralelo a su actividad como periodista musical, sin embargo, ha ido componiendo y recopilando canciones esperando el momento propicio para que vieran la luz.

Tal como comenta el propio autor, el momento llegó con el descubrimiento de su propia voz como compositor e intérprete. Durante el confinamiento se convenció de que este puñado de canciones que nos ofrece en Castaway, su debut en solitario, merecían publicarse. Portman grabó el disco entre Madrid y Santo Domingo encargándose él mismo de todo el proceso, incluyendo la producción. Una producción espartana, desde luego, ya que apenas escuchamos la voz del cantante y la guitarra casi en la lejanía, dando un efecto de profundidad que lejos de parecer limitado resulta emotivo. Él mismo confiesa que le gusta llamar a este sonido lo-fi folk, una definición completamente acertada. Durante todo el disco suena una guitarra acústica hasta que, al final, retoma «The last child» para, durante unos instantes, revestirla con algo de electricidad. Incluso el ritmo más alegre y por momentos cercano al rockabilly de «Travelling girl» se sostiene sobre ese austero sonido con la ayuda de un delicado punteo de lo que parece una guitarra eléctrica.

En cuanto a las letras, en inglés, oscilan principalmente entre los temas amorosos y los de cierta implicación social. Entre estos últimos tenemos «On the distance of your song», sobre la despersonalización que sufrimos en estos tiempos y la función salvavidas de la música, y la mencionada «The last child». En esta última Portman reivindica los 90 como la última época en la que la música realmente interesaba y tenía gran relevancia.

Un disco sencillo pero cálido y acogedor este Castaway con el que debuta en solitario Portman y que estaba disponible desde hace un tiempo en su página de Bandcamp. Ahora, desde hace un par de meses, también puedes escucharlo en Spotify.

Puedes conocer más sobre Portman en sus redes sociales:

Instagram

Twitter