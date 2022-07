Nuevo sencillo de Atticusfinch, «Hoy me he dado cuenta»

Hace un par de meses te presentamos, en nuestra lista de las Canciones de la Semana, el último sencillo hasta la fecha de Atticusfinch. Se trataba de «Everything is wrong», una versión de Gigolo Aunts que se convertía así en el primer tema que la banda de Albacete grababa en inglés.

El pasado viernes Atticusfinch publicaron con Flor y Nata Records un nuevo sencillo titulado «Hoy me he dado cuenta». Una canción en la que nos cuentan una historia de amor desde diferentes perspectivas. La grabación tuvo lugar en Perdido Studios, la mezcla se realizó en The Basement Studio y la producción ha estado a cargo de Carlos Viseras.

En esta nueva canción han participado Tania Delgado (voz), Aquilino Muñoz (guitarra solista), Eugenio Simarro (guitarra), Antonio Córcoles (bajo), Alberto López (batería), Vicente Cuesta (trompeta), Carlos Sierra (trombón) y Eustaquio Puente (violonchelo). La portada del sencillo es obra de Kike Chumillas.

«Hoy me he dado cuenta» se convierte así en el tercer sencillo de adelanto del que será el nuevo disco de Atticusfinch, Lovers. A continuación puedes ver su vídeo, realizado por Colorado.

Atticusfinch están presentando sus nuevas canciones en directo. Sus próximas actuaciones serán:

Jueves 14 de julio – Plaza de la Constitución – Albacete

Sábado 23 de julio – VegaFest (Plaza de Toros) – Osa de la Vega (Cuenca)

Sábado 24 de septiembre – Fun House Music Bar – Madrid