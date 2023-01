Escucha el tercer álbum de Ghost Number

Ghost Number es un numeroso grupo musical liderado por David Pisabarro, conocido por su alias de «413». De ellos ya te hablamos en Muzikalia cuando debutaron como Ghost Number & His Tipsy Gypsies con From Dawn to Dust. Un par de años después lo volvimos a hacer cuando publicaron su segundo disco, Dirt & Other Spells, ya con su nombre acortado a Ghost Number. En un principio ofrecían una propuesta musical que combinaba folk del Este europeo con ritmos caribeños. Poco a poco han ido añadiendo nuevos ingredientes a su sonido hasta llegar hasta este inclasificable tercer álbum titulado Venenos y Demonios.

El título es más que apropiado: estamos ante canciones oscuras aunque su lóbrega esencia, más asequible ahora que se han pasado definitivamente al castellano, se esconda tras ritmos festivos. Encontrar referencias es arriesgado y también inútil. Puede que alguien se acuerde de Screaming Lord Sutch, otros mencionarán a The Legendary Shack Shakers, a Dr John o incluso a Tom Waits, pero el caso es que Ghost Number se parecen a todos y a ninguno. Aunque la temática oscura, venenosa y demoníaca sirva de hilo conductor del álbum, en lo musical la cosa se complica. El disco arranca con una breve pieza góspel, «Nada malo», que ya avisa: «He aprendido que no hay nada mal en el infierno». Y a él de cabeza que vamos rápidamente con «Pal infierno», una especie de latinización del sonido cavernoso de New Orleans que se acelera y embrutece en «El vampiro» y que pronto va degenerando, en el buen sentido, hasta un sugerente estilo particular en el que tienen cabida cha cha cha, voodoo-soul, trompetas fronterizas, southern gothic, folk balcánico, cumbia, calypso, mambo o shock rock.

Curiosamente, una mezcla así que debería sonar caótica y difusa acaba resultando controlada y certera. La idea es no cerrarse a ningún estilo dentro de las múltiples influencias que están en el corazón del grupo, y dicha idea se lleva a cabo con tal convicción y talento que el resultado es un sonido indefinible pero identificable que incita al baile aunque no sepas exactamente qué demonios (nunca mejor dicho) estás bailando.

A continuación puedes escuchar Venenos y Demonios, lo nuevo de Ghost Number.

