Los discos más esperados de 2023, en 20 álbumes

Entramos de lleno en 2023, atrás quedó la Navidad, el año nuevo, el día de Reyes, y ya es momento en pensar en los próximos doce meses que nos esperan en lo musical. Cerrábamos la pasada temporada con ese habitual repaso de documentales, libros musicales, artistas emergentes, conciertos y festivales, las 100 mejores canciones y los mejores discos nacionales e internacionales, y nos toca mirar al futuro y repasar cuáles son los discos más esperados de 2023.

En los últimos meses hemos ido conociendo algunos adelantos, otros se vienen rumoreando hace tiempo y muchos llegarán por sorpresa, a pesar de ello siempre es interesante recopilar los que consideramos nos harán pasar mejores momentos a lo largo de los próximos 365 días.

Estos son los discos más esperados de 2023

John Cale – MERCY (20 de enero)

John Cale lanzaba «Night Crawling» el pasado mes de agosto, su primera canción desde 2020 cuando publicaba el sencillo «Lazy Day» y colaboró con Kelly Lee Owens en «Corner of My Sky».

El que fuera miembro de The Velvet Undeground confirmaba que formaría parte del que será su nuevo disco que se publica a finales de este mes. Un trabajo que incluirá doce nuevas canciones, de las cuales siete son colaboraciones con artistas que el arista considera como “algunas de las mentes jóvenes más curiosas de la música”: Animal Collective, Sylvan Esso, Laurel Halo, Tei Shi, Actress, Weyes Blood y Fat White Family. Según informa su sello, “son parte del asombroso elenco que se suman a la visión consumada del mundo de Cale y lo ayudan a redecorarlo”.

Robert Forster – The Candle And The Flame (3 de febrero)

El ex The Go-Betweens Robert Forster está de vuelta con un nuevo trabajo en el que volverá a seducirnos con esas historias marca de la casa. La leyenda del pop australiano regresa con nueve canciones escritas por Forster y producidas por él, su mujer Karin Bäumler y su hijo Louis Forster (The Goon Sax). Cuenta con la participación de la ex bajista de The Go-Betweens Adele Pickvance, así como con Scott Bromiley y Luke McDonald (The John Steele Singers), quienes ya trabajaron en los álbumes ‘Inferno‘ y ‘Songs To Play‘.

Yo La Tengo – Stupid World (10 de febrero)

El próximo 10 de febrero Matador Records lanzará This Stupid World, el decimosexto álbum de su carrera. Según comenta su nota de prensa es su álbum más vivo en años. En la base de casi todas las pistas está el trío tocando todas a la vez, dando a todo una sensación de inmediatez continua. El tiempo sigue avanzando y las cosas siguen cambiando, pero eso no impide que el grupo pueda contraatacar. Yo La Tengo lleva casi cuatro décadas en una carrera de velocidad, y hasta el momento, siguen ganando.

Madee – Conundrum (1o de febrero)

Madee vuelven con el tercer disco desde su reagrupación el pasado año. La banda de Ramón Rodríguez, The New Raemon (voz y guitarra) Pep Masiques (bajo), Adam Vives y Capi (guitarras), Marc Prats (teclados) y Antonio Postius (batería) junto al letrista Mark Swanson, resucitaban en 2021 con Eternity Mingled with The Sea (BCore Disc), al que le siguió poco después In The Cold Season (BCore Disc).

Ahora anuncian Conundrum, que será publicado el próximo 10 de febrero. El disco viene anticipado por el single «Live in my words».

shame – Food for Worms (24 de febrero)

Tras el triunfo de coetáneos como Fontaines DC, Black Country New Road o black midi en 2022, llega el turno de shame. Una de las grandes realidades de la nueva escena post-punk británica, lanzará su tercera referencia que llegará el 24 de febrero de 2023 a través de Dead Oceans, con el título de Food for Worms.

Estamos ante un paso importante en su carrera. Una reimaginación de todo lo que han hecho antes. Según anuncian, han abandonado sus inicios post-punk por influencias mucho más eclécticas, inspiradas en las agudas pero sencillas observaciones líricas de Lou Reed y las obras más melódicas de la banda alemana de los 90, Blumfeld.

Surfin’ Bichos – Por confirmar (fecha por confirmar)

El pasado mes de diciembre saltaba la sorpresa. Surfin’ Bichos y Sonido Muchacho anunciaban nueva música de uno de los grupos más influyentes e importantes del proto indie nacional. La banda de Albacete publicará sus nuevas canciones en el sello madrileño.

Surfin’ Bichos nacían en 1988, pero debutaban en junio de 1989 con su primer EP, un single de cuatro canciones que llegaría meses antes de su primer álbum, La Luz en tus entrañas. La banda liderada por el por entonces ya considerado profeta Fernando Alfaro, junto a Joaquín Pascual, Josemari Ponce y Carlos Cuevas, llegaban para hacernos olvidar a las vacas sagradas de la movida y ponía el primer ladrillo de lo que terminó siendo el indie nacional poco después. El Fotógrafo del Cielo (1991), Hermanos Carnales (1992) y El Amigo de las Tormentas (1994) quedaron como legado antes de la aparición de Mercromina y Chucho. Ahora, podremos escucharles de nuevo juntos, casi 30 años después.

Gorillaz – Craker Island (24 de febrero)

La banda virtual liderada por Damon Albarn y a Jamie Hewlett vuelve tras el curioso Song Machine: Season One (2020). El pasado mes de junio publicaban un nuevo single, «Cracker Island» con la participación del músico norteamericano Stephen Lee Bruner, más conocido como Thundercat. Finalmente esta canción dará título al que será su octavo trabajo.

El disco incluye -como es habitual- a nuevos invitados que sumar a esa extensa nómina, y contará con la participación, aparte de Thundercat, de Tame Impala, Bad Bunny, Stevie Nicks, Adeleye Omotayo, Bootie Brown y Beck.

The Church – The Hypnogogue (24 de febrero)

La icónica formación australiana vuelve con la continuación de Man Woman Life Death Infinity (2017), un interesante trabajo que demostró el gran estado de forma en el que siguen estos históricos del post-punk. Steve Kilbey comenta: “The Hypnogogue es lo más rock progresivo que hemos hecho, nunca antes habíamos creado un álbum conceptual. Es el álbum de mayor trabajo en equipo que hemos hecho. Todos en la banda están justificadamente orgullosos de este disco y todos ayudaron a asegurarse de que fuera lo mejor posible. Personalmente, creo que está entre nuestros tres mejores discos”.

Lana Del Rey – Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd (10 de marzo)

Lana Del Rey vuelve a la actualidad con el anuncio del que será su próximo álbum, continuación de la dupla editada el pasado 2021 y que conformaban los discos Chemtrails Over the Country Club y Blue Banisters.

La norteamericana está de vuelta con el que será su noveno álbum de estudio, titulado Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd y con fecha de publicación para el próximo 10 de marzo. Junto al anuncio del álbum llegó el primer adelanto, un single del mismo título que ha contado con la colaboración de Mike Hermosa en su escritura y la producción de sus habituales colaboradores Jack Antonoff, Drew Erickson y Zach Dawes.

Depeche Mode – Memento Mori (marzo)

Los británicos vuelven con otro de los discos más esperados del año, el sucesor de Spirit (2017) Memento Mori (Recuerda que morirás), álbum que los productores James Ford y Marta Salogni están terminando en Londres y saldrá la próxima primavera. Un título que según ha confirmado Martin Gore ya estaba previsto antes del desgraciado fallecimiento de su compañero Andy Fletcher el pasado mayo.

El nuevo trabajo de Depeche Mode será el decimoquinto de su carrera y vendrá acompañado de una gira de presentación que de momento tiene fechas en las ediciones de Barcelona y Madrid de Primavera Sound. No conocemos muchos más detalles del álbum, pero durante la presentación del tour sonó un extracto de uno de sus temas.

Cala Vento – Título por confirmar (fecha por confirmar)

Cala Vento también tendrán nuevo disco, que llegará cuatro años después de su última entrega, Balanceo (Montgrí, 2019). La autogestión ha permitido a la banda descubrir el proceso de edición y, especialmente, la importancia de sus seguidores para hacer realidad sus proyectos, como discos y giras. Por esta razón, han establecido un canal de comunicación directo vía email con sus seguidores para mantenerlos informados sobre las novedades de primera mano. Los seguidores suscritos a la newsletter de Cala Vento recibieron antes que nadie las dos canciones de su nuevo doble-single, «Equilibrio» y «Casa Linda», directamente en su bandeja de entrada. Dos temas que estarán en su nuevo trabajo.

DMA’S – How Many Dreams (31 de marzo)

La banda australiana regresa con su primer material desde el EP ‘I Love You Unconditionally, Sure Am Going To Miss You‘ de 2021. How Many Dreams llegará el 31 de marzo y ha sido producido por Rich Costey (Sigur Ros, Muse, The Mars Volta, Major Lazer) y Konstantin Kersting (Tones & I, Mallrat, The Jungle Giants), es la continuación a su exitoso álbum THE GLOW.

Metallica – 72 Seasons (14 de abril)

Metallica ha confirmado el título y la fecha de lanzamiento de su próximo 12º álbum de estudio: 72 Seasons estará disponible el 14 de abril de 2023 a través del sello de la propia banda, Blackened Recordings. Producido por Greg Fidelman con Hetfield y Ulrich, y con una duración de más de 77 minutos, 72 Seasons, de 12 pistas, es la primera colección completa de material nuevo de Metallica desde Hardwired…To Self-Destruct en 2016.

The Cure – Songs Of The Lost World (Por determinar)

Si revisas nuestros últimos especiales con los discos más esperados del año, The Cure aparecían desde que Robert Smith anunciara en 2018 que tenía lista la continuación del discreto 4:3 Dream (2008). Apostamos que para la próxima primavera veremos al fin en tiendas ese esperado Songs Of The Lost World que ha venido precedido de la presentación de algunas de sus canciones: «Alone», «Endsong», «I Could Never Say Goodbye», «And Nothing Is Forever» y «A Fragile Thing» en la que fue su reciente gira otoñal.

Estas canciones nos remiten a sus discos más introspectivos. Echando la vista atrás y recopilando todas las declaraciones que han llegado en este tiempo, «Si The Cure publica algo más, tiene que ser un disco bueno e importante» fue una de las frases que Smith comentó a la banda cuando llegó bajo el brazo con una colección de composiciones que se encontraban entre lo más intenso y emocional de su larga carrera. Un proceso largo de creación que les ha dejado exhaustos: «Son diez años de vida destilados en un par de horas de cosas intensas y pienso que no podremos hacer algo así nunca más. Definitivamente no puedo volver a hacer esto”. Seguimos a la espera.

M83 – Por determinar (Por confirmar)

M83 ha comenzado a adelantar su regreso, compartiendo un clip de nueva música en las redes sociales.

El proyecto Anthony González, lanzó su último álbum, titulado «DSVII», en 2019, un disco claramente influenciado por Brian Eno, Mort Garson, Suzanne Ciani y John Carpenter y por los soundtracks de los primeros videojuegos (The Legend of Zelda, Phantasy Star II, Solomon’s Key, Crystalis), las película de ciencia ficción de los años 80 y los pioneros de los sintetizadores analógicos.

Morrissey – Bonfire Of Teenagers (por confirmar)

Uno de los misterios de estos últimos meses. Tras anunciarse, retrasarse y ahora supuestamente, cancelarse, seguimos a la espera de conocer el que será nuevo disco de Morrissey. Ese conocido Bonfire Of Teenagers grabado en 2021. Un trabajo grabado en Los Ángeles junto a Jesse Tobias, Andrew Watt, Josh Klinghoffer (ex-Red Hot Chili Peppers) y Chad Smith y Flea (ambos de los Red Hot Chili Peppers). El álbum contaba también con la participación Miley Cyrus que finalmente ha pedido retirar su voz e Iggy Pop a los coros.

Esperemos que este año nos traiga la continuación del digno I am not a dog on a chain (2020).

Bunbury – Por confirmar (fecha por confirmar)

Enrique Bunbury vuelve a la actividad discográfica y tiene listo un nuevo álbum según ha ido confirmando a través de sus redes sociales. El ex líder de Héroes del Silencio regresará con su undécimo disco de estudio en solitario, que saldrá a la luz este 2023. El álbum se ha grabado en El Desierto Casa Estudio en México con Adan Jodorowsky como coproductor, mezclado en Los Ángeles por Daniel Bitrián y Jerry Ordóñez, y masterizado por Bernie Brundman.

El artista aragonés ha buscado un sonido de grabación analógico y nostálgico, y la grabación ha estado llena de referencias sentimentales a historias, discos y artistas del pasado. Esto sigue la línea de su último trabajo, el EP El triste, un álbum que surgió como homenaje a José José.

Michael Stipe – Por confirmar (fecha por confirmar)

El que fuera cantante de los recordados R.E.M. (consulta nuestro reciente especial), Michael Stipe, confirmó que estaba trabajando en su primer álbum en solitario y esperaba lanzarlo en 2023. Lanzó su primer sencillo, «Your Capricious Soul«, en 2019 y lo siguió con «Future if Future» a principios de 2022. Hace unas semanas concedió una entrevista con Departures, y describió su intención con el próximo álbum, señalando: «Estoy colaborando con un montón de músicos diferentes y, si tengo mi manera -que creo que la tendré porque lo estoy pagando-, cada una de esas canciones será muy diferente».

Añadió: «No tengo manager. No tengo sello. Por primera vez en mi vida adulta, no tengo contrato con nadie excepto conmigo mismo. Así que puedo hacer lo que quiera». Prediciendo que el álbum «debería quedar listo el próximo año», dijo: «Habrá una representación visual para cada una de las canciones… Espero construirlo lentamente».

Slowdive – Por confirmar (fecha por confirmar)

Slowdive, uno de los grupos de shoegaze y dream pop más importantes de la escena regresaban en 2017 con su disco homónimo, una maravilla a la altura tras cerca de una década reconvertidos en Mojave 3.

En 2023 llegará su continuación, tal y como han ido desvelando sus integrantes a lo largo de los últimos meses.

Carlangas – Por confirmar (fecha por confirmar)

Novedades Carminha dijeron adiós hace pocos meses y su líder durante algo más de una década, Carlangas, anuncia su debut en solitario. El gallego reaparecía con «Se acabó la broma», primer adelanto del que será su disco que llegará este 2023, al que siguió «Cae la Noche» junto a Manu Chao. Es el pistoletazo de salida a un proyecto en solitario que ya llevaba recorrido estos años: ya había firmado canciones con artistas como Baiuca, Joe Crepúsculo, Sen Senra, Ilegales o a quien ha vuelto a buscar para que le produzca esta canción: el productor gaditano Bronquio, con quien había firmado «Contigo, contigo, contigo», y que vuelve a amplificar su imaginario sonoro en este sencillo.