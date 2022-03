Escucha lo nuevo de Jet Vesper, ‘Kind of Blue’

Uno de los nombres sobre el que apuntar la brújla en este 2022 es el de Jet Vesper. Ya venía avisando desde que lanzara su primer single, “Clockwise”, cuando NME le nominó como uno de los 100 artistas a descubrir este 2022.

Y es que la música de este joven compositor, cantante, guitarrista y productor a medio camino entre Australia, Gran Bretaña, España y EEUU, tiene ese halo del funk setentero a medio camino entre Curtis Mayfield y los sintetizadores.

“Kind of Blue” es su nuevo single, en el que de nuevo inspira sol, viajes y una maravillosa brisa de atardecer en California con sonidos retro y un ritmo de esos que consiguen que tus pies den toquecitos contra el suelo. Según comenta: “Escribí Kind of Blue desde un lugar donde muere el ego, desde donde me permití ser moldeado por el amor y convertirme en una mejor versión de mi mismo”.

Escucha ‘Kind of Blue’ de Jet Vesper