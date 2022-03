Placebo – Never Let Me Go (Elevator Lady / SO Recordings)

Nueve años de espera son muchos años. Son los que han pasado desde que se publicó Loud Like Love (2013), y seis desde que entregaran su último single, aquella “Jesus’ Son” que apareció como complemento a su recopilatorio, un sencillo nos dejó -ilusas de nosotras- esperando un disco nuevo para el que nos han hecho aguardar hasta ahora. Ese tiempo lo llenaron celebrado sus 20 años de carrera con una gira muy especial o conmemorado el aniversario de Without you Im Nothing (1998), hasta que por fin ha llegado a nuestras manos Never Let Me Go.

Lo reconozco, singles como “Beautiful James”, “Surrounded By Spies” o “Happy Birthday In The Sky” pusieron mis expectativas muy por lo alto y una vez escuchado con el detenimiento que requiere, he de decir que la espera ha merecido la pena. Quizá esté lejos de algunos de sus momentos álgidos como Without You I’m Nothing (1998), pero es lo mejor que han hecho desde Meds (2006) y eso ya es mucho.

Never Let Me Go es un trabajo ambicioso, épico, que rezuma nostalgia, exuberancia y muestra el firme compromiso de Brian Molko y Stefan Olsdal por tener un discurso comprometido con diversas causas. Puede presumir de una producción a la altura de sus canciones, que pone en el mismo nivel las descargas de guitarras, las orquestaciones y el muy acertado uso de sintetizadores. Todo está equilibrado y donde tenía que estar, tanto en esos singles previos, como en momentos como la apertura de “Forever Chemicals”, la sobresaliente “Hugz”, que nos hace viajar a los 90 sin espacio para la nostalgia, una “The Prodigal” en la que se acercan a Beach House o esa “Sad White Reggae”, donde se muestran monumentales, para cerrar por todo lo alto con “Fix Yourself”: “Ve a arreglarte a ti mismo en lugar de a alguien más”.

Podría decirse que han perdido la capacidad de sorpresa de sus primeros tiempos y que a día de hoy no sean más que una banda veterana haciendo lo que mejor saben hacer. Y yo les pregunto ¿acaso no es un gusto estar ante el disco de Placebo que todos soñábamos desde hace tiempo?

Escucha Placebo – Never Let Me Go