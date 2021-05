Escucha lo nuevo de Manic Street Preachers

Manic Street Preachers anuncian nuevo disco para el próximo 3 de septiembre, el decimocuarto de su carrera, que llega cuatro años después de Resistance is Futile y se titulará The Ultra Vivid Lament.

Así lo anunciaban hace pocos días en sus redes:

Según comentan Manic Street Preachers The Ultra Vivid Lament es tanto reflejo como reacción; un registro que mira aislado a través de una habitación desordenada, empañada por recuerdos a menudo dolorosos, para enfocarse en una ventana abierta que enmarca una vista resplandeciente de la tierra que se derrite en el mar y el cielo sin fin.

La canción que lo anticipa es “Orwellian” de la que cuentan: “La pista trata sobre la batalla por reclamar un significado, el sentido predominante de conflicto entre facciones impulsado por plataformas digitales que conducen a un estado perpetuo de guerra cultural. Como ocurre con muchas canciones del disco, fue escrita en piano por James Dean Bradfield. Musicalmente, tiene ecos de ABBA, la majestuosidad de la interpretación de Alan Rankine en “It’s My Life” de The Associates y Talk Talk con un solo de guitarra de Lindsey Buckingham“.

Estas serán las canciones de lo nuevo de Manic Street Preachers

1. Still Snowing In Sapporo

2. Orwellian

3. The Secret He Had Missed

4. Quest For Ancient Colour

5. Don’t Let the Night Divide Us

6. Diapause

7. Complicated Illusions

8. Into The Waves of Love

9. Blank Diary Entry

10. Happy Bored Alone

11. Afterending

Escucha ‘Orwellian’ de Manic Street Preachers