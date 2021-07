Escucha el nuevo álbum del danés Elias Bendix

Elias Bendix es un artista danés del que hace unos meses te hablamos en Muzikalia con motivo del lanzamiento de su sencillo “Time to make a better day”. Crecido y educado entre Francia e Italia, desde pequeño se interesó por la música, descubriendo que las canciones de Nirvana o Jimi Hendrix le causaban una profunda reacción emocional. Después de dar su primer concierto en Cerdeña, ha recorrido medio mundo y ha tocado en lugares como Nueva Orleans, México, Argentina, España o en la propia Dinamarca, donde coincidió nada menos que con Prince. Antes de lanzarse con su propio nombre, Elias Bendix publicaba bajo el seudónimo de Cosmic Clown. Entre las influencias de Elias están nombres como David Byrne, Jamiroquai, Damon Albarn, Grizzly Bear, Cut Copy, Hot Chip o Empire of The Sun, entre otros muchos.

El pasado 30 de junio Elias Bendix publicó el álbum Puzz, el primero que lanza con su nombre. Un disco en el que confirma lo que los adelantos nos habían dado a conocer: su música es fresca, moderna a la vez que con toques clásicos, una especie de pop con ritmos funk y un sofisticado aroma jazz. A medio camino entre el R&B contemporáneo, el neo soul y el jazz-funk de los 70, canciones como “Lovesick”, “So fine” o “All that remains” no solo invitan al baile sino también apelan, con su escucha atenta, al simple deleite de los sentidos. Algunos temas apuestan más directamente por el sonido electrónico, otra suenan más orgánicas, pero todas ellas están elaboradas con buen gusto y un fino sentido tanto para las melodías como para el ritmo y las texturas, elegantes y refinadas.

A continuación puedes escuchar Puzz, el primer disco de Elias Bendix.

(las fotos son obra de Rasmus Sigvaldi)