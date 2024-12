Morrissey se sincera sobre The Smiths, Johnny Marr y su ‘cancelación’

Morrissey vuelve a la actualidad después de la reciente polémica en la que reveló el pasado verano a través de su página web, que podría haber habido una reunión de The Smiths en 2025, pero que Johnny Marr la rechazó. Días más tarde, volvió a la carga para comentar que Johnny Marr había impedido la edición de un grandes éxitos titulado Smiths Rule OK! que estaban planeados para su lanzamiento mundial en 2024 por Warner Records junto con un lanzamiento en caja de lujo del primer álbum del grupo para conmemorar su 40 aniversario, y también un nuevo 7 pulgadas de «This Charming Man», los cuales también fueron rechazados y detenidos de inmediato por Marr. Unas declaraciones que el propio Marr contestó y matizó aclarando punto por punto su posición en todas ellas.

Meses después, regresa la polémica en una nueva entrevista del cantante concedida a la autora Fiona Dodwell en la página de Medium. El cantante de Manchester comienza dando los motivos por los que para él hubiera tenido sentido una reunión de The Smiths: “Acepté porque sentí que era la última vez que algo así sería posible. Todos hemos comenzado a envejecer. Pensé que la gira que se ofreció sería una buena manera de decir gracias a aquellos que nos han escuchado durante lo que de repente parece una vida entera. No fue porque tuviera ningún apego emocional a Marr. No tengo absolutamente ninguno”.

Un Marr sobre el que parece sigue sobrevolando cierto resquemor: “Me parece tan inseguro y temeroso como en los años 80, pero se ganó la adoración de la prensa al pretender ser el guardián y custodio de The Smiths durante el aislamiento, y mientras esté sentado en un rincón quejándose de mí, tiene un pedestal que desaparecería en caso de una reunión. Afirma que me encuentra completamente insoportable, pero cada vez que sube a un escenario canta mis letras, mis melodías vocales y los títulos de mis canciones. ¿Es esto hipocresía o autoengaño? Ha obligado a la gente a elegir entre Morrissey y Marr, creo que he tenido suficientes comentarios despectivos. Los he soportado en silencio durante más de treinta años”.

La jugosa entrevista también ahonda sobre sus dos discos grabados que ningún sello ha querido publicar y la cancelación a la que ha sido sometido: “El problema es que siempre he sido un defensor de la libertad de expresión. En realidad, no puedo hablar de otra manera. Pero ahora que la libertad de expresión ha sido criminalizada en toda Inglaterra e Irlanda, se está cerrando el paso a las personas que dependen de ella… Ser cancelado es la versión moderna del linchamiento, ¿no?. Y entre bastidores, tu sustento, tu capacidad de sobrevivir, tus relaciones con quien sea que trabajes, son atacadas silenciosamente para que ya no puedas funcionar. Nunca se ha hecho un estudio adecuado sobre el alcance de la cultura de la cancelación y cuán profunda y cruel llega a ser. No es una exageración dramática decir que las personas que son canceladas son empujadas en privado al punto del suicidio. ¿Y para qué?, ¿con la esperanza de que todo el país ame la misma música, los mismos libros, la misma comedia, la misma política, las mismas películas? ¡Eso nunca puede suceder! “’Bonfire of Teenagers’ es la versión moderna de ‘The Queen is Dead’, pero el hecho de que ningún sello lo publique es un indicio de lo infantil y asustadiza que se ha vuelto la industria musical.

Las discográficas dicen que ambos son fantásticos álbumes pop de alta calidad, pero no pueden publicarlos porque no quieren que la ira de The Guardian les convierta la vida en un infierno. La campaña de acoso contra mí por parte de The Guardian es ahora de conocimiento mundial, y es eficaz en el sentido de que las discográficas no quieren involucrarse en este periodismo de ¡Te pillé!. Es una forma de política estudiantil muy molesta, en la que ciertas publicaciones eligen a sus enemigos y luego deciden que todo lo que diga Morrissey, o quien sea, debe parecer un problema. Sólo por esta razón estoy en una especie de lista negra en Inglaterra. Creo que la cultura idiota pasará, y todos volveremos a saborear la libertad cultural. Será demasiado tarde para mí, pero… los huesos son inmortales. Me acostaré en Père Lachaise y daré el visto bueno espiritual.

Morrissey concluye rotundo: “En cuanto a mí, el tiempo que me queda es bastante limitado, pero me encanta la carrera musical que he hecho sin la participación de Marr. La música es realmente lo último que une a la gente, y si disfrutas de la música, disfrutas de la vida”.