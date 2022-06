Escucha el primer sencillo de Ramírez con Marc Jonson

Hace unos días conocimos el primer adelanto del que será el próximo álbum de Víctor Ramírez con Marc Jonson. Aunque ambos colaboraron en Young Is The New Old, que Ramírez publicó en 2017 y Jonson produjo, este nuevo disco será realmente un trabajo conjunto entre ambos artistas. El disco se titulará Turning On The Century y será publicado en vinilo y CD, después del verano, por el sello Hurrah Música. En realidad se lanzará en dos volúmenes que, en total, contendrán 20 canciones.

Algunas de esas canciones irán viendo la luz en los meses anteriores a la publicación del disco. Hace unos días, como hemos comentado, se lanzó la primera de ellas: “Tape recorder”. Una canción compuesta en la distancia y que une a dos generaciones de creadores de grandes canciones pop. En esta canción en concreto, la voz cantante la lleva Marc mientras que Víctor se encarga de los coros, las guitarras y los teclados. Marc Jonson realiza en este primer sencillo de su colaboración con Ramírez un pequeño homenaje a uno de sus ídolos, Dion DiMucci, a quien cuenta que tuvo el honor de telonear cuando tenía 20 años.

La portada de “Tape recorder” ha sido diseñada por la artista valenciana Paula Costas.

A continuación puedes escuchar, y ver el vídeo, de “Tape recorder”, el primer adelanto de Turning On The Century Vol. 1.