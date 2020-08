Escucha el tercer álbum de Little Indian Rabbits

Little Indian Rabbits es una banda vallisoletana formada por Manuel Vera (bajo y coros), Francisco Sánchez (batería y coros) y Gustavo Alonso (guitarra y voz). Su debut discográfico se produjo en 2011 cuando publicaron The 4th Round, un disco grabado por Jose Caballero en los estudios Neo MusicBox de Aranda de Duero y masterizado por Golden Mastering en Ventura (California). Un primer álbum al que siguió en 2014 Sugar Refinery, que en este caso fue grabado en el estudio Camposonoro, Abioncillo de Calatañazor (Soria), por Gego Revuelta, para posteriormente ser mezclado y masterizado por Manuel Cabezalí. Durante estos años Little Indian Rabbits han realizado numerosos conciertos en Castilla y León, Barcelona y Madrid, han formado parte de carteles de importantes festivales como Sonorama 2010, 2011 y 2017 y aparecido en recopilatorios como Festimad Taste vol II, Megatón Ye-Yé vol 9 y este mismo año en el 15 aniversario del programa de radio Moure Soroll.

En 2020 hemos asistido al retorno discográfico de Little Indian Rabbits con su tercer disco. Un álbum publicado hace unos meses llamado Reinless que ha sido grabado en el estudio La Leñera de Tudela de Duero (Valladolid) con Pablo Giral a los mandos y mezclado por Paco Loco, en su estudio del Puerto de Santa María. En la grabación del disco han participado, además de los componentes fijos del grupo, Iván Peña y Pablo Ortego, a los trombones, además de José Alberto García y Jesús del Pozo a las trompetas.

Reinless nació un poco sin premeditación, como una manera de recuperar algunas canciones que la banda ya tocaba en sus conciertos, además de algún experimento todavía inédito (“Caerán”, su única canción en castellano). El detonante parece ser, precisamente, su participación en el programa de radio Moure Soroll, donde se les animó a grabar una versión de alguno de sus cantantes o grupos favoritos. En Reinless hay, a falta de una, dos versiones: la primera, “Everything is going around”, de otro grupo nacional, The Lazy Lies, con quienes comparten cierta querencia por el pop clásico, aunque el de Little Indian Rabbits se mueva más por los 90 y tenga trazas del indie rock (escuchad “The best days”, que reúne lo mejor de los dos mundos) de aquella década. La segunda versión incluida en el disco es toda una sorpresa, nada menos que “Hey hey, my my” de Neil Young, una canción que necesita arrojo y seguridad para meterse con ella. Los vallisoletanos, hay que decirlo, salen bastante bien de la empresa, demostrando que en su concepción del pop caben otros sonidos – de hecho es quizás el álbum en el que más pequeños experimentos incluyen – y que, por otro lado, saben llevar esos sonidos ajenos a su propio terreno, que tienen bastante bien definido.

Puedes escuchar Reinless, de Little Indian Rabbits, en su página de Bandcamp y también en Spotify.

