Jens Lekman & Annika Norlin – Correspondence (Secretly Canadian)

Esta es una bonita historia. Jens y Annika se conocieron hace más de una década. Jens Lekman estaba por aquel tiempo recuperándose de una ruptura amorosa en Nueva York, y leyó en la página web del grupo de Annika (Hello Saferide) que buscaban a un músico que les faltaba para llevar a cabo un concierto en un pub de allí. Acabaron por sentir admiración mutua.

Con el paso de los años, y ya en su Suecia natal, volvieron a colaborar en un concierto. Esta vez Annika fantaseaba con la posibilidad de que su amigo tocase la armónica en plan Bob Dylan acompañándola a ella transformada en una joven Joan Baez. Las imágenes del mítico festival de Newport (aquel 1965 en el que Dylan fue abucheado por la vieja guardia por electrificar su sonido) se quedaron prendadas en las retinas de Norlin, sobretodo la mágica conexión entre Baez y Dylan tanto a nivel vocal como harmónico, y dicho y hecho. El embrujo volvió a transpasar el escenario más de cincuenta años después, aunque fuera un mero simulacro nostálgico.

Esta estrecha relación se ha ido forjando a base no solo de colaboraciones en el escenario, sino también compartiendo letras para canciones, emails personales, y bocetos de canciones que acabarían dando forma este precioso disco epistolario que este año tiene formato físico para los fetichistas. Corresponcence (Secretly Canadian, 2020) materializa esta colaboración entre los dos artistas durante todo el año 2018. Cada uno de ellos colgaba en una web elaborada ex profeso una canción. Seis cada uno, completando un festín de pop de caligrafía límpida, ambrosía acústica, y opulentos arreglos de cuerda.

Es difícil destacar una canción sobre el resto porque todas son espléndidas. La preciosa voz de Jens Lekman marca el tempo de “Who Really Needs Who” bajo una colcha de violín, y una letra que refleja la soledad que se siente ante la llegada a un lugar extraño. Annika le da la réplica con “Showing In Public” con la candencia ensoñadora del rasgueo de su guitarra acústica.

“Forever Young, Forever Beautiful” es una hermosa balada en la que Lekman narra la historia que un día le contó una mujer, y en la que le confesaba que pudo ver los restos de su marido muerto hace décadas en el Everest. Annika, por su lado, en “Joining A Cult” formula su desazón por las miserias del mundo (incluídas las sectas) a ritmo de palmas y cadencias pop susurradas. “Cosmetic Store” es una tonada que en la que nos transporta el autor de Night Falls Over Kortedala a los arpegios ambarinos de Nick Drake, y una letra preciosa en la que la textura de una crema facial puede recordarnos la tersura de la piel de un amor pasado (“And I felt a tear running down my cheek/There in the store I hid it quick/I didn’t expect to react like tha/It’s just that there’s been a grief, I’ve tried to carry with grace/ A heart that broke”). De ensueño.

Escucha Jens Lekman & Annika Norlin – Correspondence (Secretly Canadian)