Especial: 25 años de ‘Moon Safari’, el debut de Air

Se cumplen 25 años del que fue debut de Air. La banda francesa formada por Jean-Benoît Dunckel y Nicolas Godin había lanzado previamente el EP Premiers Symptômes, carta de presentación lanzada en agosto de 1997 que terminaría de desarrollarse con su primer larga duración.

A mediados de enero de 1998 llegaba Moon Safari, uno de los álbumes de música electrónica más aclamados de su generación gracias a su mezcla única de sintetizadores y teclados, junto con elementos de música clásica y rock progresivo. La combinación de estos elementos crea un sonido melancólico y evocador fue aclamada por la crítica y ha sido de gran influencia para muchos artistas que han venido después.

Una de las principales características del disco es su atmósfera onírica. Las canciones se sienten como sueños, con una sensación de flotar y dejarte llevar por la música. Esto se logra a través del uso de sintetizadores y teclados, que crean un ambiente sonoro que es a la vez hermoso y hipnótico. Air redefinieron la identidad musical francesa junto a Daft Punk y Phoenix, poniendo al país país galo en la vanguardia de los sonidos sintéticos y abriendo con él una carrera que ha llegado a nuestros días son varias entregas de altura.

Frente al frío techno alemán de la época, o el tono más fulgurante del breakbeat, la electrónica francesa se abría a mundos más sofisticados e interesantes gracias a su aportación. Uno de sus grandes hitos fue el single principal de Moon Safari, la canción «Sexy Boy», cuyo ritmo de batería, sus sutiles guitarras y ese bajo fuzz, engalanaban el repetitivo mantra del título para conformar uno de los himnos de los 90.

Antes de ellos había llegado el trip-hop, pero su propuesta como decimos, era mucho más sofisticada. Los ritmos de Moon Safari se alejan de los del hip hop y se acercan más al funky, tan minimalistas como para ser prácticamente utilitarios y metrónicos, como lo eran Kraftwerk. En el disco había pop de manual como el de esta «Sexy Boy» u otro de sus éxitos, «Kelly Watch the Stars» o la emotiva y sensual «All I Need». Todo en el álbum destila un rico impresionismo construido con sonidos orquestales y orgánicos fundidos sobre cajas de sintetizadores, acompañados por letras oníricas y posos psicodélicos.

Desde la apertura con los ritmos pausados de «La Femme d’Argent» Air nos invitan a sumergirnos de lleno en esos mundos de ensueño con ecos a Serge Gainsbourg o grandes compositores del cine. Ahí estaban también los fraseos robotizados de «Remember», una «Ce matin là» que es puro Bacharach, el tono a cámara lenta de «New Star In The Sky» o las voces de Beth Hirsch en las melódicas y delicadas «All I Need» y «You Make it Easy».

Todo sigue sonando tremendamente contemporáneo en esta joya del downtempo. Una obra maestra cálida, acogedora e irresistible.

Escucha ‘Moon Safari’ de Air