La leyenda del Ethio-jazz Mulatu Astatke, actuará en Barcelona en febrero

Mulatu Astatke es un músico, compositor y arreglador etíope conocido como el «padre del Ethio-jazz». Nacido en 1943 en Jimma, Etiopía, comenzó a tocar la música tradicional etíope desde una edad temprana, aprendiendo el krar (un instrumento de cuerda similar al lyra) y el masinko (un instrumento de cuerda similar al violín). A medida que crecía, se interesó cada vez más por la música occidental y decidió estudiar en el extranjero. Se matriculó en la London School of Music y después en el Berklee College of Music en Boston, donde estudió arreglos y composición.

En 1972, Astatke regresó a Etiopía con una gran cantidad de conocimientos y habilidades nuevas. Quería fusionar la música tradicional etíope con elementos del jazz y el funk para crear algo completamente nuevo y único. El resultado fue el nacimiento del «Ethio-jazz», un género que ha sido muy influyente en la escena musical mundial.

A lo largo de su carrera, Astatke ha lanzado varios álbumes y ha tocado en conciertos en todo el mundo. También ha sido incluido en bandas sonoras de películas y programas de televisión, incluyendo la película de Jim Jarmusch «Broken Flowers». El álbum Mulatu of Ethiopia fue lanzado en 1972 y es considerado como uno de los primeros álbumes del género. Incluye algunos de los primeros trabajos de Astatke fusionando elementos de la música tradicional etíope con el jazz y el funk. Otros trabajos importantes de su discografía son New York – Addis – London: The Story of Ethio Jazz 1965-1975, thiopiques 4: Ethio Jazz & Musique Instrumentale 1969-1974, Mulatu Astatke & The Heliocentrics y Steps Ahead.

El próximo 9 de febrero actuará en la sala Apolo de Barcelona – Entradas a la venta.

También estará en La Fundación Mediterráneo de Alicante (1o de febrero) y Murcia (11 de febrero).