Especial: Canciones con “Shalala”

Vuelve el podcast Conexiones MZK especial para nuestros suscriptores (puedes apoyar la continuidad del programa desde 1,5€). ¿Te viene a la cabeza alguna canción que incluya el “Shalala”? Hoy te traemos una sesión dedicada a ese recurso tan habitual en la música popular. Desde hace más de seis décadas no dejamos de encontrárnoslo en canciones de muchos artistas que acompañan fraseos y muchas de sus estrofas con esa frase o palabra sin significado, pero tan recurrente.

Igual que hace poco quisimos hilar temas con el inicio del “Be My Baby” de The Ronettes, hoy pasaremos poco más de una hora recordando canciones en las que aparezca ese “Shalala”. Estarán muchas de las que conoces y esperas, pero como siempre, intentaremos sorprenderte con otras.

Canciones del especial Conexiones MZK (Shalala)

Ramones “Howling At The Moon (Sha-La-La)”

Small Faces “Sha la la la lee”

Eels “Bone Dry”

Roy Orbison “Blue Angel”

The Beatles “Baby It’s You”

Los Diablos “Un Rayo de Sol”

Van Morrison “Brown Eyed Girl”

Counting Crows “Mr. Jones”

Arctic Monkeys “The Hellcat Spangled Shalalala”

Monaco “What Do You Want From Me?”

The Kinks “Waterloo Sunset”

David Bowie “This Is Not America”

Sonic Youth “Little Trouble Girl”

Luis Eduardo Aute “Slowly”

Al Green “Sha la la (Make Me Happy)”

Barry White “Sha la la Means I Love You”

Duran Duran “The Reflex”

Madonna “Jimmy Jimmy”

La Casa Azul “La Gran Mentira”

Redd Kross “Yesterday Once More”

Nacho Vegas “El Hombre que Casi Conoció a Michi Panero”

Hazte mecenas de Conexiones MZK

Este es un programa para nuestros mecenas. Desde tan solo 1,5 € puedes ser suscriptor de Conexiones MZK y contribuir a que podamos seguir adelante. Sabemos las reticencias que existen a la hora de pagar por servicios que hemos venido disfrutando de manera gratuita desde siempre, pero entenderéis que detrás no solo de este podcast sino de Muzikalia, hay muchas horas de trabajo y la implicación de muchas personas.

En agradecimiento a vuestro compromiso contaréis con episodios exclusivos (como este) y con la posibilidad de escuchar cada capítulo unos días antes de su estreno.

Suscríbete a nuestro podcast

Suscríbete a ‘Conexiones MZK’ en Ivoox, para estar atento a los nuevos programas que vayamos publicando. Ayúdanos a tener más visibilidad dándole al “me gusta”. También puedes escucharnos desde Spotify, desde iTunes si dispones de un dispositivo con iOS y en Google Podcasts, si usas Android.