Especial: El Big Beat de los 90 en 15 bandas esenciales

Regresa Conexiones MZK echando la vista atrás y colocándonos a mediados de los 90, cuando una serie de artistas de la electrónica se alinearon en un estilo que termino denominándose Big Beat y se atrevió a plantarle cara a las bandas de guirarras.

The Chemical Brothers, Fatboy Slim y The Prodigy eran sus cabezas de lanza, pero pronto otros proyectos se fueron sumando a una nueva manera de tratar los BPMs. Partiendo del breakbeat, a su vez bebía de multitud de fuentes. Era música electrónica, pero con elementos cercanos al rock y cierta influencia del Drum and bass o el jungle; un cóctel de rock, funk, house, punk y beats. Ritmos sincopados y hedonismo para la pista de baile.

Un movimiento que tuvo su principal base de operaciones en el Reino Unido, pero que contó que alguna que otra ramificación norteamericana. Asistiremos a su nacimiento y recordaremos a 15 artistas esenciales del Big Beat de los 90, esa sacudida que hizo amar la electrónica a muchos que por entonces la repudiaban.

