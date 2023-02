Surfin’ Bichos estrenan ‘Máquina que no para’, su primera canción en casi tres décadas

Ya está aquí lo nuevo de Surfin’ Bichos. Fue el pasado diciembre cuando saltaba la noticia, la histórica formación de Albacete volvía a grabar nueva música por primera vez en cerca de tres décadas, desde que publicaran su disco de despedida, ese El amigo de las tormentas (Virus-RCA, 1994) que llegó con la banda ya disuelta.

Fernando Alfaro, Joaquín Pascual, José Manuel Mora y Carlos Cuevas reactivaron el grupo en 2006 en una amplia gira, a la que le siguió la celebración del 25 aniversario de Hermanos Carnales y algunos conciertos sueltos en 2019. Parecía difícil que volviéramos a tener nueva música de Surfin’ Bichos después de que en los últimos años asistiéramos al nacimiento de proyectos paralelos como Mercromina, Chucho, Burrito Panza o las carreras en solitario de Fernando Alfaro como de Joaquín Pascual, pero la magia se ha hecho y el próximo 5 de mayo tendremos la ocasión de disfrutar su nuevo trabajo al completo de la influyente formación.

Un álbum que verá la luz a través de Sonido Muchacho y del que ya conocemos un primer adelanto, «Máquina que no para», canción que en una primera escucha puede remitir más a la última etapa creativa de su principal compositor, pero que según avanza y va sumando capas de ruido e intensidad, nos conecta con su magia y nos vuelve a sacudir con un estribillo memorable, una lírica totalmente Surfin’ («máquina que no para, corazón que no para de sangrar, la sangre tatuada seguirá hasta la nada, y así ya conocer el más allá, que no existe, sólo existe «más allá» y más allá no hay nada») y unos coros ¿es Isabel León? sí es Isabel León, que vuelven a conectarnos con su discografía como si no hubieran pasado 29 años.

No tenemos mucha información de su nuevo álbum que llegará en primavera, tendrá una portada a cargo de Joaquín Reyes y ha contado con la producción del propio grupo y de Fino Oyonarte. También hay una primera fecha para poder disfrutar de ellos en directo, el próximo 18 de mayo estarán en La Paqui dentro del ciclo Sound Isidro [entradas].

Escucha ‘Máquina que no para’ de Surfin’ Bichos

