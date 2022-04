Elizabeth Fraser fue vocalista de una de las bandas más importantes de finales de los 80s y primeros 90s, Cocteau Twins, quienes se separaron en 1997 y dejaron un legado de discos imprescindible con obras para el recuerdo como Garlands (1982), Treasure (1984), Heaven Or Las Vegas (1990) o Four-Calendar Cafe (1993) y siendo una de las influencias más claras y obvias en la generación del dreampop y el shoegaze.

La escocesa acaba de anunciar un nuevo proyecto musical, Sun’s Signature, banda que ha montado junto a Damon Reece, batería de Massive Attack y ex Lupin Howl y Spiritualized, presentando sus primeras canciones propias en 13 años, lo que es motivo de sobra para que le dediquemos un especial que esperamos disfrutéis.

Adoramos a Elizabeth Fraser y durante estos años hemos podido escuchar su espectacular voz con cuentagotas, colaborando con diferentes artistas de todo tipo o participando en alguna que otra banda sonora, como la del El Señor de los Anillos. También ha ofrecido contadas apariciones en los escenarios en solitario o editado alguna que otra canción suelta, poco más.

Vamos a escuchar 20 de sus temas al margen de Cocteau Twins, acompañada de todo tipo de bandas. Hora y media de música que arranca en su aventura en This Mortal Coil a principios de los 80 y termina en 2022 con ese nuevo proyecto llamado Sun’s Signature.

Escucha el especial: Elizabeth Fraser más allá de Cocteau Twins

Canciones especial: Elizabeth Fraser más allá de Cocteau Twins

Song to the Siren – This Mortal Coil

Love Insane – Dif Juz

Primitive Painters – Felt

Candleland – Ian Macculloch

Tine Baby 3 – Medicine

The Night Is Young – The Beathers

All Flowers In Time (Bend Towards The Sun) – Jeff Buckley & Elizabeth Fraser

Life Forms – The Future Sound Of London

Worship Me – Simon Raymond

This Love – Craig Armstrong

Black Milk – Massive Attack

Teardrop – Massive Attack

Dream baby – Eliott Goldenthal & Elizabeth Fraser

Downside-Up – Peter Gabriel

Let My Fish Loose – Nobuzaku Takemura

At Las I am Free – Elizabeth Fraser

Moses – Elizabeth Fraser

Cannibal – Jónsi

Tales From The Trash Stratum – Oneohtrix Point Never

Golden Air – Sun’s Signature

¡Ayúdanos!: Hazte mecenas de Conexiones MZK

¿Nos ayudas a hacer cada vez un mejor podcast? Desde tan solo 1,5 € puedes ser suscriptor de Conexiones MZK y contribuir a que podamos seguir adelante. Sabemos las reticencias que existen a la hora de pagar por servicios que hemos venido disfrutando de manera gratuita desde siempre, pero entenderéis que detrás no solo de este podcast sino de Muzikalia, hay muchas horas de trabajo y la implicación de muchas personas.

En agradecimiento a vuestro compromiso contaréis con episodios exclusivos y con la posibilidad de escuchar cada capítulo unos días antes de su estreno.

Suscríbete a nuestro podcast

Suscríbete a ‘Conexiones MZK’ en Ivoox, para estar atento a los nuevos programas que vayamos publicando. Ayúdanos a tener más visibilidad dándole al “me gusta”. También puedes escucharnos desde Spotify, desde iTunes si dispones de un dispositivo con iOS y en Google Podcasts, si usas Android.