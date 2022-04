Porridge Radio desvelan el segundo single de su nuevo álbum

Porridge Radio son una de las nuevas voces más vitales de la música alternativa, después de ser nominadas a un Mercury para su álbum de 2020, Every Bad. Ahora anuncian su tercer álbum, Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky, que saldrá el 20 de mayo en Secretly Canadian.

Tras “Back To The Radio” regresan con un nuevo sencillo, “The Rip”, que zumba con distorsión a y continúa la racha de la banda de combinar rock alternativo con imágenes poderosas dirigidas por Ella Margolin, la hermana de la líder Dana Margolin.

“’The Rip’ fue la última canción que se terminó para el álbum, y la terminamos aproximadamente una semana antes de ir al estudio a grabarla en marzo de 2021. Queríamos que sonara como pop masivo, como Charli XCX, pero con la instrumentación de bandas como Slothrust o Deftones. Me tomó más tiempo escribir la letra de la canción, y fue tomando forma a lo largo de unos años. Al principio era una canción sobre una dinámica de poder en la que yo tenía el control, al final se trataba de una en la que no tenía ninguno. Mis amigos siempre me acusan de inventar modismos y usarlos como si fueran frases muy conocidas y creo que esta canción está llena de eso. Me encanta la idea de que algo esté enfermo hasta las costuras, como si se estuviera desintegrando desde su núcleo. Me gustan las cosas que son tan simples que son universales. Quería que sonara como cuando tu corazón se rompe tanto que te duele todo el cuerpo. Quería que se sintiera como si tu alma se estuviera saliendo de tu cuerpo”.

Escucha ‘The Rip’ de Porridge Radio