Hace pocas semanas la editorial musical Ondas del Espacio lanzaba en nuestro país Besos de alambre de Espino: La historia de The Jesus and Mary Chain, traducción de la biografía oficial de la banda escocesa a cargo de la periodista Zoë Howe. Estos días has podido leer nuestra reseña del libro, que vamos a complementar repasando la carrera de los hermanos Reid.

Vuelve Conexiones MZK con una guía para principiantes de The Jesus And Mary Chain en orden cronológico, que mayormente estará representada en canciones menos habituales, ya que pensamos que existen suficientes recopilatorios de singles y playlists para conocer sus temas más populares y siempre es buen momento para fijarse en otras canciones, incluso en algunas que son difíciles de encontrar en servicios de streaming.

Escucha el especial La historia de The Jesus and Mary Chain en sus canciones menos habituales

