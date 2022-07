Libro: Besos de alambre de Espino: La historia de The Jesus and Mary Chain (Ondas del Espacio)

The Jesus and Mary Chain nunca llegaron a un público masivo ni tuvieron una larga trayectoria, ya que las verdaderas joyas de su carrera se concentran en poco más de una década. Su nombre podría haber resplandecido tanto como el de The Smiths o Nirvana, pero se quedaron en «grupo de culto», a pesar de ser referencia obligada, imitados hasta la saciedad y con una trascendencia en la música popular que podría acercarse a la que mantienen The Velvet Underground, The Stooges, Sex Pistols o Joy Division.

Bien es cierto que su estilo podría ser una mezcla de todos ellos, aglutinando la creatividad y los eclécticos viajes de la Velvet (quienes tampoco tuvieron gran éxito en vida), con la furia de los de Iggy Pop, el espíritu punk e incendiario de los Pistols y la oscuridad de Joy Division; a los que podría sumarse el tono melódico facturado en las obras de Phil Spector, la no wave de Suicide, la psicodelia de los 60 o la influencia del blues. Su universo ha calado en un buen número de bandas posteriores y sin sus canciones ni el noise ni el shoegaze hubieran sido lo mismo.

Estos días llega a nuestro país Besos de alambre de Espino: La historia de The Jesus and Mary Chain (Ondas del Espacio), obra escrita por Zoë Howe y publicada en 2014, que no había tenido una versión en castellano hasta la fecha. Un viaje cronológico apoyado en los testimonios de Jim Reid (William Reid decidió no participar, aunque se tira de citas de archivo), músicos de la banda como Douglas Hart, John Moore o Bobby Gillespie, además de su principal mentor, Alan McGee, responsable de Creation Records.

El germen de todo arranca a finales de los 70 en East Kilbride, a 12 km del centro de Glasgow, donde William y Reid comparten habitación, música, películas y programas de televisión. Pronto se iniciará una carrera musical que alternan con alcohol, drogas, múltiples peleas y una peligrosa actitud en sus primeras presentaciones en vivo, que ya forma parte de la leyenda. Estamos ante una historia arquetípica de rock and roll, de superación y éxito, libertinaje y violencia. La de dos hermanos a quienes se les da la ocasión de llegar a lo más alto y la desperdician por su tormentosa relación y por demasiados abusos.

The Jesus and Mary Chain despegaron con tanta potencia, que no estaban preparados para perdurar. Besos de alambre de Espino refleja con todo detalle los pasajes de auge y caída hasta llegar a su amarga separación durante su gira estadounidense en 1999, tras la partida de un William que colapsó por completo. Dos hermanos continuamente enfrentados y pagando un alto precio por años de excesos. Dos personalidades complicadas: un tímido irredento enganchado al alcohol que externalizaba sus movidas recurriendo a la violencia sobre el escenario, y un introvertido con serios problemas de comunicación que se aislaba en la marihuana. Un cóctel perfecto para explotar y sin embargo, la fusión de dos egos que al juntarse alumbró obras eternas como el icónico Psychocandy (1985), el oscuro y bello Darklands (1987) o el sólido Honey’s Dead (1992).

Una obra con razones de sobra para que un día tengan el reconocimiento que merecen, mientras llega (o no), es buen momento para conocer a fondo su trayectoria y para seguir disfrutándoles mientras se mantengan en activo.

Puedes comprar Besos de alambre de Espino: La historia de The Jesus and Mary Chain en la web de Ondas del Espacio.