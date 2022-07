Wilder Maker comparten ‘Static’, adelanto de su nuevo disco

Wilder Maker ha compartido «Static» pista extraída de su próximo álbum Male Models, que saldrá el 29 de julio a través de Western Vinyl.

Tras el aislamiento digital experimentado en el sencillo anterior «A Professional», y la exploración de la depresión apocalíptica en «Letter of Apology», el nuevo sencillo ‘Static’ fue inspirado «durante una ola de calor en Nueva York», explica el cantante Gabriel Birnbaum.

«Toca cómo la violencia en nuestra cultura tiende a hervir bajo la superficie de maneras sutiles que pasamos por alto hasta que explotan en algo realmente horrible. Está vagamente inspirado en un amigo que tenía que solía emborracharse y atraer a la gente a peleas, que quería perder. Cuenta con mi amigo V.V. Lightbody en la voz, un increíble cantante y multiinstrumentista de Chicago de cuyo trabajo en solitario soy un gran admirador».

Escucha ‘Static’ de Wilder Maker

Estas serán las canciones de ‘Western Vinyl’ de Wilder Maker

1. Letter of Apology

2. A Professional ft. Felicia Douglass

3. New Anxiety ft. Mutual Benefit

4. Static ft. V.V. Lightbody

5. Surfers Trace ft. Yellow Ostrich

6. All Power Must Remain Hidden

7. Scam Likely

8. Silver Car ft. Katie Von Schleicher

9. 5 Train

10. O Anna ft. Adam Duritz

11. Against Numbers ft. Katie Von Schleicher

12. Jason