Especial: Las 10 mejores canciones de The Human League

The Human League es una de las formaciones con mayor impacto en la música synthpop, siendo habitualmente citada como influencia por muchas otras bandas y artistas. Surgidos en 1977, estuvieron inicialmente compuestos por Philip Oakey en la voz principal, Martyn Ware en la producción y sintetizadores y Ian Craig Marsh en la producción y sintetizadores, quienes se conocieron mientras estudiaban en la Universidad de Sheffield.

Su primer álbum de estudio de Reproduction, se lanzó en 1979 y a pesar de no tener mucho éxito en un principio, la banda comenzó a ganar seguidores gracias a sus actuaciones en vivo y a la promoción en la radio y en la televisión, lo que terminó por colocarlo en el número 16 en las listas del Reino Unido.

The Human League ha experimentado varios cambios en su formación a lo largo de su carrera. Ware y Marsh abandonaron la banda y se separaron para formar Heaven 17. Oakey siguió trabajando bajo el nombre de The Human League y se rodeó de nuevos músicos, incluyendo a Susan Ann Sulley y Joanne Catherall como coristas y a Ian Burden y Jo Callis en la producción y sintetizadores.

En 1981, The Human League lanzó su álbum más exitoso hasta la fecha, Dare, que incluía los éxitos «Don’t You Want Me» y «Love Action (I Believe in Love)». Estas canciones se convirtieron en hits globales y llevaron al grupo a la fama. En 1982, fueron nombrados Mejor Artista Británico en los Premios de la Música Británica.

La música de The Human League es conocida por su estilo único y su habilidad para combinar la electrónica y el pop. Utilizan sintetizadores y teclados para crear melodías y ritmos únicos y tienen un tono de voz distintivo en sus canciones. En sus más de cuatro décadas de carrera han editado nueve álbumes de estudio, el último de ellos Credo (2011), a pesar de ello continúan en activo y pocos días les tendremos de visita en nuestro país de la mando del festival DarkMad.

Su larga trayectoria les ha hecho encabezar más de una vez las listas de ventas de todo el mundo, especialmente en la década de los 80, dejando en su currículum una innegable ristra de hits que hoy queremos recordar, con diez canciones incontestables.

Las 10 mejores canciones de The Human League

