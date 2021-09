Especial: Los mejores bajos de Simon Gallup en The Cure

A mediados del pasado mes de agosto, Simon Gallup comentaba a través de su cuenta de Facebook que abandonaba The Cure.

“¡Con el corazón un poco apesadumbrado, ya no soy miembro de The Cure! Buena suerte a todos ellos …”

Enseguida saltaban todas las alarmas, porque recordamos que en la última gira de los británicos Gallup se ausentó en un par de conciertos por problemas familiares/de salud. Su hijo Eden Gallup también músico en Violet Vendetta, sustituyó a su padre en el Fuji Rock Festival y varios meses después en su segunda visita al festival Austin City Limits. En aquellos momentos su pareja estaba enferma de cáncer y finalmente terminaría falleciendo.

Un seguidor preguntó a Simon si su retirada era por problemas de salud y su respuesta fue contundente, no está enfermo. Lo que realmente sorprendió fue otra contestación un tanto rara en la que hablaba de sentirse traicionado:

“Estoy bien Vicky … me cansé de la traición”.

Poco después su ex compañero Porl Thompson se manifestó en Instagram para apoyar su decisión. Días más tarde tanto Simon Gallup como Thompson borraban sus respectivos mensajes sin que sepamos finalmente qué ha ocurrido, ni comunicación alguna por parte de The Cure o del propio Robert Smith al respecto desmintiendo o confirmando la noticia.

Simon Gallup está unido a la historia de The Cure desde finales de 1979, cuando entabló una buena relación con Smith y grabaron juntos el single I’m A Cult Hero con el cartero Frank Bell. Poco después de que The Cure publicara el single “Jumping Someone Else’s Train” terminaría por entrar a formar parte del grupo tras la salida de Michael Dempsey y grabaría el siguiente disco, Seventeen Seconds (1980).

Su denso bajo es inconfundible, parte del sonido característico de la banda y le lleva acompañando desde entonces, salvo el periodo comprendido desde el final de 1982 y 1984, después una pelea con Smith en la gira de Pornography (1982) en la que estuvieron a punto de separarse. Poco antes de preparar las sesiones de The Head On The Door (1985) se reconciliaron, llegando su relación hasta nuestros días.

En honor a su icónico estilo, su personal forma de tocar y a que le consideramos el bajista más talentoso de su generación (con permiso de Peter Hook), vamos a recordar 12 canciones de The Cure que no serían lo mismo, sin la aportación de Simon Gallup.

Los mejores bajos de Simon Gallup en The Cure

12. “The Exploding Boy”

Simon Gallup abandonó The Cure en 1982, que tras cuatro discos, lanzaron una serie de singles de carácter más pop. Poco después Smith se enroló en los Banshees y finalmente reactivó el grupo grabando The Top (1984) y girando con Phil Thornalley al bajo. Antes de entrar a grabar su exitoso siguiente disco, The Head On The Door (1985), Simon Gallup regresaba a The Cure y la primera canción en la que participaría, fue en esta “The Exploding Boy”, que terminaría siendo cara B de “In Between Days”. Una pieza que se abre con su inconfundible aportación, como si nos estuviera dejando claro su vuelta.

11. “Like Cockatoos”

El trabajo de Simon Gallup en canciones tan curiosas y experimentales como “Like Cockatoos” es innegable. Este tema incluido en Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (1987) quizá no sea uno de los más populares del conjunto, pero merecía ser rescatado para esta selección, al menos para representar a ese tipo de piezas arriesgadas que tanto nos gustan.

10. “39”

Bloodflowers (2000) fue toda una sorpresa al recuperar los sonidos característicos de los The Cure más densos e intimistas, por eso hemos querido traer una de sus canciones a este especial. La siniestra “39” estaba construida bajo el pulso de Gallup, al que iban sumándosele diversas capas, algo habitual en el característico sonido de los de Crawley.

9. Play For Today

Una de las canciones más recordadas de Seventeen Seconds es sin duda “Play For Today”, un himno de los más celebrados en directo, que puede interpretarse sin teclados (como ocurrió en las giras de 2005-2008), pero nunca sin ese bajo tan especial.

8. “Apart”

“Apart” es toda una exhibición. Una de las canciones más desoladoras del interesante Wish (1992), apoyada fundamentalmente en el bajo de Simon, quien fue uno de los compositores del tema.

7. “A Strange Day”

La llamada trilogía oscura de The Cure, comprendida entre 1980 y 1982, dejó para el recuerdo los bajos más brillantes, vibrantes e influyentes de la larga historia de la banda. Un salto de calidad enorme respecto a sus inocentes primeras canciones y la constatación, de que Simon Gallup terminaría por marcar a varias generaciones de bajistas.

6. “Other Voices”

¿Qué decir de las líneas de bajo de “Other Voices”? Faith (1981) es sin duda el disco más desolador y vibrante y atmosférico de la formación británica. La base rítmica Gallup/Tolhurst ha pasado a la historia del postpunk por momentos como este.

5. “Sinking”

Una de las cimas de The Head On The Door (1985) la encontrábamos en su cierre. En esta grandiosa “Sinking” a cuyo sobresaliente bajo, iban fundiéndose el resto de instrumentos para construir esta oda sobre el paso del tiempo.

4. “The Hanging Garden”

Es interesante echar la vista atrás y visionar una interpretación en directo de 1982 de un single como “The Hanging Garden”. Quizá suene más inofensiva y menos potente que ahora, pero podemos ver la pericia de Gallup interpretándola y la intensidad con la que la banda la tocaba por entonces.

3. “Fascination Street”

Disintegration (1989) es otra buena muestra del sonido clásico de The Cure, trufada con una base rítmica para el recuerdo. Podríamos haber seleccionado cualquiera de sus canciones, incluso las más luminosas “Lullaby” o “Lovesong”, que contienen líneas de bajo memorables. Pero hemos preferido rememorar “Fascination Street” por obvias razones.

2. “Faith”

La demoledora “Faith” cerraba el disco del mismo título navegando entre una repetitiva línea de bajo que forma parte de la historia de la darkwave. La interpretación de la misma en el icónico The Cure In Orange (1986) es sin duda, una de las más emotivas y recordadas. Juzguen por ustedes mismos.

1. “A Forest”

Atención pregunta. ¿Cuántos miles de bajistas de todo el mundo empezaron a tocar las cuatro cuerdas versionando “A Forest”? Esta canción no solo es un himno inmortal de The Cure, sino que en directo cobra una nueva dimensión, dotando a Simon Gallup del protagonismo y estatus que nunca debe perder.

Foto Simon Gallup: De Graph+sas – Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, Wikipedia