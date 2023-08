Escucha un nuevo tributo a Siouxsie & The Banshees con Xiu Xiu, Jah Wobble, Nouvelle Vague y más

Siouxsie ha vuelto a los escenarios y tras tu paso por Las Noches del Botánico, regresará a nuestro país dentro de la programación de Cala Mijas. Su banda, Siouxsie & The Banshees desapareció en 1996 siendo una de las más influyentes y reivindicadas de la historia.

Discos históricos como Join Hands (1979), Kaleidoscope (1980), Juju (1981), A Kiss in the Dreamhouse (1982), Tinderbox (1986) o Peepshow (1988), han quedado para la historia como un catálogo de post-punk portentoso e innovador.

Estos días ha visto la luz un nuevo disco tributo Spellbound – A tribute to Siouxsie & The Banshees (a la venta en el Bandcamp de Cleopatra Records) que celebra sus canciones en el que se incluyen contribuciones de nuevos talentos como Kap Bambino, The KVB, Night Beats y R. Missing, junto con veteranos de la música, incluyendo al exintegrante de Banshees Jon Klein, quien colabora con el bajista de PiL Jah Wobble, además de Xiu Xiu, Nouvelle Vague, Viva La Fete, Skold y muchos más.

Estas son las canciones de Spellbound – A tribute to Siouxsie & The Banshees

SIDE A

1. Hong Kong Garden – Kap Bambino

2. Cities In The Dust – Night Club

3. Monitor – Jah Wobble & Jon Klein

4. Night Shift – Nouvelle Vague

5. Spellbound – R. Missing

6. Dear Prudence – La Scaltra

SIDE B

1. Happy House – Black Nail Cabaret

2. Halloween – Babychaos

3. Peek-A-Boo – Skold

4. Kiss Them For Me – The KVB

5. Christine – Viva La Fete

6. The Passenger – Xiu Xiu

Escucha Spellbound – A tribute to Siouxsie & The Banshees