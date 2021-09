Un directo inédito de Bob Marley & The Wailers llega en audio y vídeo

Tras los diversos homenajes y recientes remezclas de sus temas, llega un directo inédito de Bob Marley & The Wailers grabado durante uno de sus momentos más inspirados.

En octubre de 1973, Bob Marley & The Wailers ofrecieron un actuación íntima en The Capitol Studios de Hollywood. Mientras interpretaban y grababan a puerta cerrada doce canciones clásicas, el productor Denny Cordell capturó el evento con cuatro cámaras.

El metraje permaneció oculto durante décadas y durante mucho tiempo se consideró perdido, hasta que un investigador independiente, enviado a archivar todo lo relacionado con Marley, encontró algunos fotogramas. Su intriga le llevó a rastrear más de esta película en archivos de compañías discográficas desde Nueva York y Londres hasta San Diego, hasta que, finalmente, se reunieron suficientes fragmentos de gran valor.

Ahora, cuidadosamente restaurado y editado, Capitol Session ’73 está listo para su lanzamiento y se convertirá posiblemente en la mejor grabación audiovisual que existe de Bob Marley y The Wailers. La versión en CD se editará el próximo 24 de septiembre.

Estas son las canciones de The Capitol Studios de Bob Marley

1. You Can’t Blame the Youth

2. Slave Driver

3. Burnin’ and Lootin’

4. Rastaman Chant

5. Duppy Conqueror

6. Midnight Raver

7. Put it On

8. Stop that Train

9. Kinky Reggae

10. Stir It Up

11. No More Trouble

12. Get Up Stand Up