Especial: Villancicos indies españoles

Vuelve Conexiones MZK, el podcast de Muzikalia, en un episodio especial de villancicos indies españoles.

Ya estamos en Navidad y te hemos traído un programa muy adecuado para estos días. Si el pasado año os preparamos una sesión de hora y pico con villancicos internacionales mezclados, hoy hemos hecho lo mismo una selección de 21 canciones navideñas interpretadas por bandas de aquí.

Escucharemos temas actuales, pero también de décadas pasadas, algunas versiones de populares villancicos de todos los tiempos, y también temas nuevos de inspiración festiva.

Estos son los villancicos indies españoles que hemos seleccionado para ti:

Fum, Fum, Fum – Los Tiki Phantoms

No hay muchos regalos (Pero a mi me da igual) – Fred Fredburguer

Los Peces en el río – Terrier

Navidades en Siberia – Los Nikis

X Navidad – Cariño

Canción de Navidad – Pantones

Los anillos de Alcyone – La Casa Azul

Navidades junto a ti – Los Sencillos

Son los padres – Astrud

Jesucristo/Viaje hacia el sol – Surfin’ Bichos

El Visitante – Parade

Te espero en Navidad – Axolotes Mexicanos

No podemos volver a casa por Navidad – Mirafiori

El espíritu de la Navidad – Los Planetas

Villancico para mi cuñado Fernando – Love Of Lesbian

Navidades con George Michael – La Granja

La luz del mundo – Single

Noche de paz – Sen Senra

Gaspar – Beef

Oh Jesus! – Vainica Doble

